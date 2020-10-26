Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: Türkiye 2020'yi en asgari hasarla atlatacak

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: Türkiye 2020'yi en asgari hasarla atlatacak

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, bir toplantıda yaptığı konuşmada "Türkiye yılın son iki çeyreğinde güçlü bir büyüme performansı gösterip 2020 yılını en asgari hasarla atlatacak" dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Denizli'de, Çardak Organize Sanayi Bölgesi'nde Güney Ege Kalkınma Ajansının (GEKA) desteğini alan ve araç filtresi imalatı yapan fabrikada incelemelerde bulundu. Bakan Varank, daha sonra Denizli Organize Sanayi Bölgesi'nde, sanayiciler, iş insanları ve oda başkanlarıyla bir toplantı gerçekleştirdi.

Bakan Mustafa Varank, burada katıldığı toplantıda "Organize sanayi bölgelerimizdeki elektrik tüketimi, her ay düzenli bir biçimde artıyor. Hatta şunu söyleyeyim, eylül ve ekim performansı pandemi öncesi dönemin bile üzerinde." şeklinde konuşarak sanayideki gelişmelere değindi.

"TÜRKİYE YILIN SON İKİ ÇEYREĞİNDE GÜÇLÜ BİR BÜYÜME PERFORMANSI GÖSTERECEK"

Varank, şöyle devam etti: "Türkiye yılın son iki çeyreğinde güçlü bir büyüme performansı gösterip 2020 yılını en asgari hasarla atlatacak."

"BÜTÇE YÜZDE 50 ARTTI"

Bütçenin geçen seneye göre yüzde 50 artmış durumda olduğunu belirten Bakan Varank, şunları söyledi:

"Yani yatırım teşviklerine, KOBİ'lere, sanayi bölgelerine, özetle Milli Teknoloji Hamlesi doğrultusundaki tüm hedeflerimize daha fazla kaynak aktarabileceğiz."

"YATIRIMDA ARTIŞ VAR"

Varank, imalat sanayisinin yanı sıra hem üretim hem de ihracat rakamlarının oldukça iyi olduğunu vurgulayarak, ülkenin her tarafından yeni yatırım taleplerinin artmaya başladığını ifade etti.

Yatırımda artışın olduğunu belirten Varank, "Reel sektörün ilk 8 aydaki yatırım talebi, geçen senenin yüzde 30 üzerinde." dedi.

"FIRSATLARI EN İYİ ŞEKİLDE DEĞERLENDİRMELİYİZ"

Bakan Varank, "Türkiye ile ortak iş yapan hiçbir yabancı firma, 'Acaba yarı yolda kalır mıyım?' diye bir endişeye sahip değil. Günübirlik piyasa hareketlerinden sıyrılıp yaşadığımız dönemin bize sunduğu fırsatları en iyi şekilde değerlendirmemiz, buna odaklanmamız gerekiyor." diye konuştu.