Sanayide çalışan kişi başına üretim üçüncü çeyrekte arttı

Sanayide çalışan kişi başına üretim endeksi, yılın üçüncü çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine oranla yüzde 2,8 oranında yükseldi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, yılın üçüncü çeyreğine ilişkin verimlilik istatistiklerini açıkladı.

Bakanlığın açıkladığı verilere göre, takvim etkilerinden arındırılmış toplam sanayi çalışan kişi başına üretim endeksi, bu dönemde yıllık bazda yüzde 2,8 arttı. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış toplam sanayi çalışan kişi başına üretim endeksi de ikinci çeyreğe göre yüzde 24,8 yükseldi.

TOPLAM SANAYİ ÇALIŞILAN SAAT BAŞINA ÜRETİM ENDEKSİ YILLIK ARTIŞTA

Toplam sanayi çalışılan saat başına üretim endeksi de yıllık bazda yüzde 6,7 arttı, çeyreklik bazda yüzde 7,8 geriledi.

EN FAZLA YILLIK ARTIŞ DAYANIKLI TÜKETİM MALI ÜRETİMİNDE

Takvim etkilerinden arındırılmış ana sanayi grupları verileri incelendiğinde, çalışan kişi başına üretim endeksinde yıllık bazda en fazla artış yüzde 7,9 ile dayanıklı tüketim malı üretiminde gerçekleşti.

SERMAYE MALI ÜRETİMİNDEKİ ENDEKSTE YÜKSELİŞ

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış çalışan kişi başına üretim endeksinde ise yılın ikinci çeyreğine göre en fazla yükseliş yüzde 36,8 ile sermaye malı üretiminde oldu.