Şanlıurfa Ceylanpınar'daki tarım arazilerine yeni sulama sistemi

tarım arazilerinde sulama verimi artırıyor. Yeni sulama çeşitleri alanda görülmeye başladı. Bu sistemlerin amacı daha geniş alanı daha hızlı ve daha az maliyetle sulamak.

Tarım ve Orman Bakanlığı Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) tam otomasyonlu sulama şeklini devreye soktu.

İşçilik, su ve zamandan tasarruf

Kurumun 9 işletmesinde kullanılan modern sulama sistemi "center pivot", homojen su dağılımı ile tam otomasyonlu sulama yaparak işçilik, su ve zamandan tasarruf sağlıyor.

TİGEM, ilk defa 2010 yılında Ceylanpınar Tarım İşletmesi’nde 20 adet tesis edilen "center pivot" sulama sisteminin sayısı, TİGEM genelinde 1.000'e ulaştı.

Sistem ürün çeşidine göre ayarlanıyor

Betonarme platform üzerinde dairesel dönüş yaparak hareket eden "center pivot" sulama sistemi, ürün çeşidine göre ayarlanabiliyor.

İşçilik maliyeti azalıyor

Sistem aynı zamanda, su randımanının yüksekliği ve otomasyonu sayesinde işçilik maliyetini düşürüyor. Çelik konstrüksiyondan imal edilen sistemle salma sulamaya göre, yüzde 30'a kadar daha az su kullanılarak tasarruf sağlanıyor.

Ceylanpınar'da 813 "Center Pivot" var

DHA'nın haberine göre, TİGEM Genel Müdürü Hasan Gezginç, Ceylanpınar Tarım İşletmesi’nde halen 813 'center pivot' sulama sisteminin faaliyette olduğunu belirterek, "Ceylanpınar Sulama Projesi kapsamında 2021 yılında başlatmış olduğumuz ve şu an geçici kabul aşamasında olan 19 bin 370 dekar alanın sulamaya açılması projesinin bu yıl içerisinde tamamlanmasıyla birlikte işletmemizdeki toplam 'center pivot' sayısı 866 adede ulaşmış olacak" dedi.