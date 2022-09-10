Petrol
92.42
3.67%
Euro
18.3161
0.48%
Dolar
18.2347
0.06%
Altın
1.007
0.57%
Borsa
3521
2.44%
Bitcoin
389.199
0.65%
BTXN Coin
5.95
12.68%
Bitexen
27ºC
İstanbul
Güneşli 27 C

    Şanlıurfa Ceylanpınar'daki tarım arazilerine yeni sulama sistemi

    tarım arazilerinde sulama verimi artırıyor. Yeni sulama çeşitleri alanda görülmeye başladı. Bu sistemlerin amacı daha geniş alanı daha hızlı ve daha az maliyetle sulamak.
    • 10.09.2022 - 16:12
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Şanlıurfa Ceylanpınar'daki tarım arazilerine yeni sulama sistemi

    Tarım ve Orman Bakanlığı Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) tam otomasyonlu sulama şeklini devreye soktu.

    İşçilik, su ve zamandan tasarruf

    Kurumun 9 işletmesinde kullanılan modern sulama sistemi "center pivot", homojen su dağılımı ile tam otomasyonlu sulama yaparak işçilik, su ve zamandan tasarruf sağlıyor.

    TİGEM, ilk defa 2010 yılında Ceylanpınar Tarım İşletmesi’nde 20 adet tesis edilen "center pivot" sulama sisteminin sayısı, TİGEM genelinde 1.000'e ulaştı.

    Sistem ürün çeşidine göre ayarlanıyor

    Betonarme platform üzerinde dairesel dönüş yaparak hareket eden "center pivot" sulama sistemi, ürün çeşidine göre ayarlanabiliyor.

    sulama

    İşçilik maliyeti azalıyor

    Sistem aynı zamanda, su randımanının yüksekliği ve otomasyonu sayesinde işçilik maliyetini düşürüyor. Çelik konstrüksiyondan imal edilen sistemle salma sulamaya göre, yüzde 30'a kadar daha az su kullanılarak tasarruf sağlanıyor.

    sulama

    Ceylanpınar'da 813 "Center Pivot" var

    DHA'nın haberine göre, TİGEM Genel Müdürü Hasan Gezginç, Ceylanpınar Tarım İşletmesi’nde halen 813 'center pivot' sulama sisteminin faaliyette olduğunu belirterek, "Ceylanpınar Sulama Projesi kapsamında 2021 yılında başlatmış olduğumuz ve şu an geçici kabul aşamasında olan 19 bin 370 dekar alanın sulamaya açılması projesinin bu yıl içerisinde tamamlanmasıyla birlikte işletmemizdeki toplam 'center pivot' sayısı 866 adede ulaşmış olacak" dedi.

     


    Fatih’te yaya geçidindeki feci kaza
    3. Sayfa

    Fatih’te yaya geçidindeki feci kaza

    3000 TL ile başladı günlük 250 dolar kazanıyor!
    CryptoTrader

    3000 TL ile başladı günlük 250 dolar kazanıyor!

    New York'ta Müslümanların yüzde 64'ü önyargı veya nefret suçu mağduru
    Dünya

    New York'ta Müslümanların yüzde 64'ü önyargı veya nefret suçu mağduru

    Görüş Bildir