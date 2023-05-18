Şanlıurfa'da kırmızı mercimek üretiminde yüksek rekolte bekleniyor Şanlıurfa'da, Türkiye'de üretilen mercimeğin yüzde 36'sı, buğdayın yüzde 10'u ve arpanın da yüzde 11'i yetiştiriliyor. Uzmanlara göre, yağışların artması verimi daha da yükseltecek.

AA

Şanlıurfa'da, Türkiye'nin kırmızı mercimek üretiminin ve yaklaşık 6 milyon 400 bin dekar alanda hububat tarımın önemli bölümü yapılıyor.

Kentteki bahar yağışlarının düzenli gitmesi çiftçileri yüksek rekolte için umutlandırdı.

Kırmızı mercimekte kentte, bu yıl yaklaşık 200 bin ton ürün bekleniyor.

Yağışların düzenli olmasının hububat üretimine yarayacak

Harran Üniversitesi (HRÜ) Ziraat Fakültesi Öğretim üyesi Prof. Dr. Ali Rıza Öztürkmen, son 2 yıldaki kuraklığın Güneydoğu'da tarımsal ve doğal dengeyi bozduğunu, bu yıl yağışların düzenli olmasının hububat üretiminde yüksek rekolteye neden olacağını belirtti.

Kentte sulanan alanların yanında 6 milyon dekarda kuru tarımın yapıldığını anımsatan Prof. Dr. Öztürkmen şu bilgileri paylaştı:

Türkiye'de 3 milyon dekarlık alanda mercimek ekimi yapılıyor. Kentimizde 1,6 milyon dekarlık alanda kırmızı mercimek ekimi yapılıyor. Şanlıurfa mercimek üretimi bakımında birinci il konumunda. Ülkemizde üretilen 400 bin ton mercimeğin 144 bin tonu yine bizim kentimizde üretilmekte yani yüzde 36'sı üretilmekte.

Hububatta yüksek rekolte bekleniliyor

Mart ve nisandaki yağışlar sonrasında hububat üreticisinin bu yılki verimden umutlu olduğu ifade eden Öztürkmen şu değerlendirmede bulundu:

Geçen yıl yaşanan kuraklık hububatta verimi düşürmüştü. Bu yıl yağışlarımız geçen yıllara göre daha iyi ve düzenli geçti. Bitkilerin suya ihtiyaç duyduğu dönemlerde yağış oldu. Bu yıl yağışlarda çiftçilerimiz fazla etkilenmedi. Çiftçilerimiz pamuk üretimi öncesi mercimek üreterek gelir elde etti. Hem pamuğa destek oldu hem de önemli bir gelir elde etmiş oldular. Bu yıl mercimek hasadı yeni başladı. Çiftçilerimize, hasadı yaparken tane kaybı ve verimi etkileyecek yöntemlerden kaçınmalarını tavsiye ediyoruz. Şanlıurfa'da 2023 yılında 1,6 milyon dekarlık alanda mercimek ekimi yapıldı. Rekoltenin 200 bin tonu aşaması bekleniyor. Çiftçilerimizin bu yıl mercimekte önemli gelir elde edeceğini düşünüyoruz.

"Kuru tarım alanlarında verim iyi"

Kepirli Mahallesi'nde mercimek üreten İbrahim Ovalı da kentte bu yıl yağışların iyi olmasıyla kuru tarımın yapıldığı alanlarda verimin iyi olduğunu ifade ederek şöyle konuştu: