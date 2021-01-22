Şanlıurfa'da yağışlar çiftçiyi sevindirdi

Ülke genelinde tarım sektörü kuraklıktan yana endişeli iken son günlerde yağan yağışlar Şanlıurfa'daki çiftçilerin de yüzlerini güldürdü.

Türkiye'nin önemli tahıl üretim merkezlerinden biri olan ve Güneydoğu Anadolu Projesi'nin (GAP) merkezi konumundaki Şanlıurfa'da, son günlerde etkili olan yağışlar çiftçinin yüzünü güldürdü.

Türkiye'de ekilebilen tarım alanı bakımından üçüncü sırada yer alan Şanlıurfa, verimli arazilerinden ülkenin mercimek üretiminin yüzde 36'sını, buğdayın yüzde 10'unu, arpanın ise yüzde 11'ini gerçekleştiriyor.

Yaklaşık 6 milyon 394 bin dekar alanda hububat tarımının yapıldığı kentte, ekim, kasım ve aralık ayında yağışların mevsim normallerinin altında gerçekleşmesiyle çiftçiler kuraklık endişesi yaşamaya başladı. Zor günler geçiren çiftçilerin yüzü artan yağışlarla güldü. Bölgedeki üreticiler, yağışlı havanın bir süre daha devam etmesini umut ediyor.

Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Ali Çullu, ülke genelinde yağışların istenen seviyede olmaması nedeniyle çiftçilerin endişelendiğini belirtti.

GECİKEN YAĞIŞLAR NEDENİ İLE EKİM ZAMANINDA YAPILAMADI

Sonbaharda geciken yağışlarla çiftçilerin ekimi zamanında yapamadığını dile getiren Çullu, şöyle konuştu:

"Tarımda su ve toprağın bir arada olması gerekiyor. Su olmadığı zaman büyük toprak yalnız başına bir işe yaramıyor. Ülkemizde olduğu gibi bölgemizde de zaman zaman kuraklık yaşanabiliyor. Bu kuraklık özellikle sulanmayan alanlarda kırsal bölgelerde verimi ciddi anlamda düşürüyor. 2014 yılında ciddi bir kuraklık yaşandı. O zaman tahıl üretiminde yaklaşık 5 milyon ton rekolte düşüklüğü yaşandı.

2020 BEREKETLİ GEÇTİ

2020 yılında bereketli bir yıl yaşadık. Çiftçilerimiz nerdeyse dekar başına 200 kilogram fazla ürün aldı. Mutlu bir yıl yaşadılar. Fakat 2020 yılının sonlarına özellikle ekim zamanına geç yağışlarla girdik. Çiftçilerimiz de bu nedenle ekimi geç yapmak zorunda kaldı. Ekimden sonra uzun bir süre yağış düşmedi. Aralık ayı neredeyse yağışsız geçti ve çıkış yapan buğday, arpa ve mercimek bitkisi strese girmeye başladı.

BİTKİ İLE BİRLİKTE ÇİFTÇİ DE STRESE GİRDİ

Bitkiyle birlikte çiftçilerimiz de strese girmeye başladı. Çiftçilerin talebi doğrultusunda Harran ve Suruç ovalarına sulama kanallarından su bırakılmaya başlandı. Neyse ki bitkiler büyük bir kayba uğramadan yağışlar geldi. Özellikle bir haftadır toprağa doyuracak kadar yağış düştü. Son günlerde bölgede yağan yağmur ve kar, buğday, arpa ve mercimek yanında fıstık bitkisi için de iyi bir yağış oldu. Yağmur ve kar yağışı çok iyi oldu, çiftçilerimiz derin bir nefes almış oldu."

"KURAKLIĞA KARŞI TEDBİR ALMALIYIZ"

Dünya'da kuraklık riskinin her zaman olacağını buna karşı tedbirli olunmasını gerektiğini vurgulayan Çullu, özellikle su kullanımı ve yönetiminin çok önemli olduğunu, bunun çok dikkatli yapılması gerektiğini ifade etti.

Suyu düşünürken toprak kayıplarının da önüne geçilmesi gerektiğini belirten Çullu, "Biz suyu düşünürken alttan topraklar alansal olarak daralıyor. Bunu da çok iyi yönetmemiz gerekiyor. Özellikle yöneticiler toprak ve suyla ilgili karar alırken çok hassas olmaları gerekiyor. Ne kadar toprağımızı korursak ve suyumuzu iyi yönetirsek bunun karşısında daha çok verim elde edebiliriz. Kuraklığa karşı tedbir almalıyız." diye konuştu.

"YAĞIŞLAR GECİKTİĞİ İÇİN ENDİŞELENDİM"

Viranşehir ilçesine bağlı Yayık Mahallesi'nde hububat üreten İbrahim Aydoğdu geçen yıl düzenli yağışlar nedeniyle bereketli bir yıl yaşadıklarını belirtti.

Bu yıl yağışların geç düştüğünü belirten Aydoğdu "Bu yıl tarlama buğday ekimi yaptım. Yağışlar geciktiği için endişelendim. Ben ekinlerimin zarar görmemesi için tarlamı sulamaya başladım. Yağışlar geçte olsa yağmaya başladı. İnşallah iyiye gider ürünümüz verim kaybına uğramaz. İnşallah yağışlar bu yıl da iyi olur." ifadelerini kullandı.