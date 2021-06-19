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    Şanlıurfa’da yetiştirilen Şelengo tescillendi

    Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde yetiştirilen, gelişme evrelerinde önce salatalık, sonra karpuz ve son olarak da kavuna benzetilen şelengo meyvesi tescil aldı.
    • İHA
    • 19.06.2021 - 14:27
    • Güncelleme : 19.06.2021 - 14:35
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    Şanlıurfa’da yetiştirilen Şelengo tescillendi

    Güneydoğu Anadolu Projesi Tarımsal Araştırma Enstitüsü (GAPTAEM) mühendisleri, bölgede yetiştirilen ürünlerin verimliliği ve çeşitliliğine katkı sunmak amacıyla yerli tohumların ıslahı ve geliştirilmesi için çalışmalar yürütüyor.

    ŞELENGO, VİRANŞEHİR İLÇESİNDE YETİŞTİRİLİYOR

    Bu kapsamda endemik bitki olarak Viranşehir ilçesinde yetiştirilen şelengo ile ilgili 4 yıldan bu yana çalışma yapan mühendisler, şelengonun verim, yetişme koşulları, ekonomik ve tüketim özelliklerini tespit ederek koruma altına alınmasına yönelik çalışma yapıldı.

    Şanlıurfa’da yetiştirilen Şelengo tescillendi VİDEO

    TESCİLDE EKİBİN DESTEĞİ

    Çalışmalarını 7 farklı genotip üzerinden yürüten ve bunlardan tüm özellikleriyle ön plana çıkan çeşidi belirleyen ekip, bu çeşidin Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü Tohumluk Tescil Sertifikasyon Müdürlüğü tarafından tescil edilmesini sağladı.

    Şanlıurfa’da yetiştirilen Şelengo tescillendi #1

    TOHUMLUK ÜRETİMİ DE BAŞLADI

    Tescil edilen şelengo hem koruma altına alındı hem de tohumluk üretimine başlandı.

    Şanlıurfa’da yetiştirilen Şelengo tescillendi #2

    Şanlıurfa’da yetiştirilen Şelengo tescillendi #3

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