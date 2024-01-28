Şap hastalığına karşı aşı dozu 3'e çıkartıldı Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, hayvanlardaki şap hastalığına karşı her yıl rutin olarak 2 doz uygulanan aşı sayısını bu yıl ilk kez 3'e çıkardıklarını belirtti.

AA

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, hayvanlardaki şap hastalığına karşı kullanılan aşının dozunu artırıldığını belirterek, ilk aşı dozunun Baskın Aşılama Programı kapsamında 29 Ocak-31 Mart 2024 tarihlerinde uygulanacağını dile getirdi.

Yumaklı, açıklamasında, sığır, manda, koyun, keçi ve geyik gibi çift tırnaklı hayvanlarda rastlanan bulaşıcı hastalık şapın, ülkeler arası canlı hayvan ve hayvansal ürün ticaretini olumsuz etkilediğini de aktardı.

Yumaklı, hastalığın büyük ekonomik kayıplara da neden olduğunun altını çizdi.

Hayvanların iller arasında sevkiyatında aşılama şartı

Hastalıkla mücadelede, büyükbaş hayvanların iller arasında sevklerinde şap aşılama şartı arandığını belirten Yumaklı, aşısız hayvanların sevklerine de izin verilmediğini vurguladı.

Buzağı desteklemeleri için şap aşılama şartı var

Yumaklı, hayvansal üretimin desteklenmesi kapsamında verilen buzağı desteklemeleri için de aynı şekilde şap aşılama şartının arandığını kaydetti.

SAT-2 virüsüne karşı tedbirler alındı

Yumaklı, şap hastalığına karşı rutin aşılamanın ilkbahar ve sonbahar döneminde yılda 2 kez yapıldığını hatırlatarak, geçen yıl tespit edilen daha önce ülkede görülmeyen SAT-2 virüsüne karşı bütün tedbirlerin alındığını ve Şap Enstitüsü tarafından bu virüse karşı üretilen aşıların büyükbaş hayvan varlığının tamamına uygulandığını ifade etti.

"Aşılar ücretsiz"

Şap hastalığına karşı yürütülen mücadele kapsamında, önemli bir adım daha attıklarını belirten Yumaklı, şu değerlendirmede bulundu:

Yeni bir aşılama programı başlatıyoruz. Önceki yıllarda rutin olarak 2 doz uyguladığımız aşı sayısını bu yıl 3'e çıkardık. Şap hastalığına karşı ilk aşı dozunu Baskın Aşılama Programı kapsamında 29 Ocak-31 Mart 2024 tarihlerinde uygulayacağız. Bakanlığımıza bağlı Şap Enstitümüz tarafından üretilecek 250 milyon lira maliyetli aşıların kullanılacağı bu aşılama programımız kapsamında üreticilerimizden aşı bedeli alınmayacak.

"Şap hastalığına karşı mücadele devam edecek"

Yumaklı, şap hastalığına karşı mücadelenin tüm ülkede yıl boyu hız kesmeden devam edeceğinin altını çizerek, şunları kaydetti:

Bu mücadele kapsamında, 15 Nisan-15 Haziran 2024 tarihlerini kapsayan Kurban Bayramı öncesi ilkbahar döneminde tüm ülkedeki büyükbaş hayvanlar ile Trakya'daki küçükbaş hayvanları tekrar aşılayarak Kurban Bayramı'nı hayvan hastalıkları yönünden sıkıntısız bir şekilde atlatmayı planlıyoruz. 16 Eylül-17 Kasım 2024 tarihlerini kapsayan sonbahar aşılama döneminde yine tüm ülkedeki büyükbaş hayvanların aşılanması yönünde bir planlamaya gittik. Bu çalışmalarla şap hastalığına karşı ülkemizde etkin bir mücadele yürüterek hayvan varlığımızın büyük ekonomik kayıplara yol açan bu hastalıktan tamamen korunmasını hedefliyoruz.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)