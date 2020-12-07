Sarp Sınır Kapısı’nda ihracat arttı

Artvin'in Sarp Sınır Kapısı'nda, bir günde 704 tır geçişi ile tüm zamanların rekoru kırıldı.

Türkiye'nin Gürcistan üzerinden Kafkas ülkelerine açılan Artvin'in Sarp Sınır Kapısı'nda ihracat ve ithalat işlemleri sürüyor.

Kapıda zaman zaman işlemlerin yavaşlaması nedeniyle oluşan tır kuyrukları, işlemlerin hızlandırılması ile azaldı.

YÜZDE 30 ARTIŞ YAŞANDI

Sarp Sınır Kapısı'nda, bir günde 704 tır geçişi ile tüm zamanların da rekoru kırıldı. Kapıda ihracat ve nakliyede ise bir önceki yıla göre yüzde 30'luk artış sağlandı.

"15 KİLOMETREYİ BULAN KUYRUKLAR OLUŞTU"

Tır kuyruklarını görünce mutlu olduğunu ifade eden Hopa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Osman Akyürek, "Çünkü bu kuyruklar iş, ihracat ve istihdam var demektir. Eğer tır kuyrukları yoksa o ülkede veya bölgede sıkıntı vardır. Özellikle Gürcistan tarafında işlemlerin yavaşlığından dolayı Türkiye tarafında 15 kilometreyi bulan kuyruklar oluştu. İhracat ve nakliyede yüzde 30 artış var ve bu artışta tır kuyruklarının oluşmasına sebep oluyor. Sarp Sınır Kapısı’ndan, son zamanlarda 700’ yakın çıkış, 500’yakın giriş oldu. Bölgedeki en etkin sınır kapılarından biridir. Yüzde 30’luk artış var.” ifadelerini kullandı.

"REKOR KIRDILAR"

Sarp Gümrüğü’nün Gürcistan tarafında zemin betonlama çalışmasının sıkıntılı bir süreç yarattığını kaydeden Akyürek, "Kapıda görevliler büyük bir özveriyle çalışarak sahadan ayrılmadan 704 tır geçişi ile rekor kırdılar. Gürcistan tarafındaki sıkıntı göz önünde bulundurulduğunda bu rekora imza atmış olmaları, komşu ülkedeki sorun ortadan kalktığında araç çıkış sayısının daha yukarılara ulaşacağı göstermektedir." dedi.