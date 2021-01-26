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    Sarp Sınır Kapısı’ndan 552 milyon dolarlık ihracat yapıldı

    Sarp Sınır Kapısı’ndan geçen yıl 1 milyon 335 bin 160 yolcu ile 670 bin 323 araç giriş-çıkış yaparken, ihracata da 552 milyon dolarlık liralık katkı sağlandı.
    • REUTERS
    • 26.01.2021 - 16:17
    • Güncelleme : 26.01.2021 - 16:25
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    Sarp Sınır Kapısı’ndan 552 milyon dolarlık ihracat yapıldı

    Artvin Valisi Yılmaz Doruk, "Dünya Gümrük Günü" etkinlikleri kapsamında Kaçkar Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü çalışanlarını kabul etti. Vali Doruk'un makamında gerçekleşen ziyarete, Kaçkar Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürü Recep Bilgin,  Şube Müdürü Vildan Ateş, Hopa Gümrük Müdür Yardımcısı Sevim Koçyiğit katıldı.

    26 OCAK GÜMRÜK GÜNÜ

    Vali Doruk, mesai mefhumu gözetmeksizin görevlerini yerine getiren tüm gümrük çalışanlarının "26 Ocak Dünya Gümrük Günü"nü kutladı.

    SARP GÜMRÜK KAPISI GÜRCİSTAN ÜZERİNDEN KAFKAS ÜLKELERİNE AÇILIYOR

    Kaçkar Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürü Recep Bilgin ise Türkiye'nin Gürcistan üzerinden Kafkas ülkelerine açılan Sarp Sınır Kapısı'nın işleyişi hakkında da bilgi verdi.

    Sarp Sınır Kapısı’ndan 552 milyon dolarlık ihracat yapıldı #1

    2020'DE 1.3 MİLYON YOLCU GEÇTİ

    Sarp Sınır Kapısı’ndan geçen yıl 1 milyon 335 bin 160 yolcu ile 670 bin 323 aracın giriş-çıkış yaptığını kaydeden Bilgin, sınır kapısının ihracata 552 milyon 549 bin 756 dolarlık katkı sağlandığını söyledi.

    Sarp Sınır Kapısı’ndan 552 milyon dolarlık ihracat yapıldı #2

    BİR GÜNDE 709 TIR GEÇİŞ YAPTI

    Pandemi olmasına rağmen Sarp Sınır Kapısı'ndan, bir günde 709 tır geçişi ile tüm zamanların da rekoru kırıldığını belirten Bilgin, bunun ülke ekonomisine önemli bir katkı sağladığını ifade etti.

    Sarp Sınır Kapısı’ndan 552 milyon dolarlık ihracat yapıldı #3

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