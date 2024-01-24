Sarp Sınır Kapısı'ndan geçen yıl 6 milyondan fazla yolcu geçti Türkiye'nin Gürcistan sınırındaki Sarp Sınır Kapısı'ndan 2023'te yolcu geçişleri, bir önceki yıla göre yüzde 23,71, araç geçişleri ise yüzde 11 arttı.

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AA

Gürcistan sınırındaki Sarp Sınır Kapısı, vizesiz ve kimlikle geçişlerin yapılabilmesi nedeniyle vatandaşların yurt dışı gezileri için en çok tercih ettiği kapılar arasında yer alıyor.

2023'te Artvin'de bulunan Sarp Sınır Kapısı'ndan geçen yolcu ve araç girişleri yayınlandı.

Sarp'tan 3 milyon 89 bin 988 yolcu Türkiye'ye giriş yaparken, 3 milyon 171 bin 301 yolcu da yurt dışına çıktı.

Türkiye'nin Kafkaslar ve Orta Asya'ya açılan en önemli kara hudut kapılarından Gürcistan sınırındaki Sarp Sınır Kapısı'ndan 2023'te, toplamda 6 milyon 261 bin 289 yolcu geçiş yaptı.

Böylelikle, Gürcistan sınırındaki kapıdan 2023'te yolcu geçişleri, bir önceki yıla göre yüzde 23,71 arttı.

Habur ve Kapıkule'nin ardından en fazla giriş yapılan üçüncü kapı

Sarp Sınır Kapısı, geçen yıl 8 milyon 601 bin 120 yolcunun kullandığı Habur ile 8 milyon 26 bin 457 kişinin geçiş yaptığı Kapıkule'den sonra en fazla yolcu geçişinin yaşandığı üçüncü kara hudut kapısı oldu.

Geçiş yapanların 2,5 milyonu Türk vatandaşı

Geçiş yapanların 2 milyon 574 bin 484'ünü Türk vatandaşları, 3 milyon 686 bin 805'ini de yabancı uyruklular oluşturdu.

Sınır kapısını en fazla kullananlar Gürcüler

Günlük ortalama 17 bin 154 yolcu ile 3 bin 231 aracın geçiş yaptığı sınır kapısını en fazla kullanan yabancı ülke vatandaşları arasında Gürcüler birinci, Ukraynalılar ikinci, Türkmenistanlılar ise üçüncü sırada yer aldı.

Araç geçişlerindeki artış yüzde 11

Sınır kapısından geçen yıl 370 bin 647 giriş, 438 bin 147 çıkış olmak üzere 808 bin 794 araç geçiş yaptı. Araç geçişlerindeki artış 2022'ye oranla yüzde 11 oldu.

Araç geçişlerinin 388 bin 496'sını kamyon ve tırlar, 37 bin 229'unu otobüsler, 383 bin 69'unu da otomobiller oluşturdu.

"Tır yoğunluğu artıyor"

Hopa Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Osman Demircioğlu, Sarp'ın, Türkiye'nin Kafkasya'ya açılan en önemli sınır kapısı olduğunu söyledi. Sarp Sınır Kapısı'nın, bölgenin önemli bir lojistik merkezi haline geldiğini belirten Demircioğlu, tır yoğunluğunun da her geçen gün daha çok arttığını ifade etti.

"Uluslararası plakalara sahip nakliye sektörü temsilcileri bu kapıyı kullanıyor"

Sahil kentinde olması ve coğrafi özellikleri nedeniyle Sarp Sınır Kapısı'nın bölgedeki diğer kapılara göre daha avantajlı olduğuna ve daha çok tercih edildiğine dikkati çeken Demircioğlu, şöyle konuştu.

Rusya-Ukrayna Savaşı sonrası uluslararası plakalara sahip nakliye sektörünün temsilcileri de bu kapıyı kullanıyor. Kapıdan geçen tırların yüzde 65'i uluslararası plakalara sahip, yüzde 35'i Türk plakalara ait. Bunun sebeplerinin başında ihracattaki artış ve Rusya-Ukrayna Savaşı geliyor.

"Yoğunluk ticaret hacmini de beraberinde getirdi"

Demircioğlu, yoğunluğun ticaret hacmini de beraberinde getirdiğinin altını çizerek, şöyle konuştu:

2022'de 900 milyon lira civarında olan ihracat rakamımız, 2023 yıl sonu itibarıyla 1 milyar 345 milyon lira oldu. Öngörümüz bu rakamların daha da yukarılara çıkacağı yönündedir.

"Turistlerin Türkiye'den tekstil ve gıda konusunda talepleri var"

Sınır bölgesinde bavul ticareti olarak adlandırılan ticaretin mikro anlamda bölge ekonomisine hareketlilik getirdiğini vurgulayan Demircioğlu, şu değerlendirmede bulundu:

Turistlerin Türkiye'den tekstil ve gıda konusunda talepleri var. Kemalpaşa, tekstil ticaretinin yoğunluğuyla tekstil şehri görünümünü almış durumda. Biz de bunu halka istihdam olarak yansıtmanın gayretindeyiz. İlçeye tekstil atölyeleri konuşlandırarak kadın istihdamını artıracak çalışmalar yürütüyoruz.

Geçişler kimlikle

Demircioğlu, Sarp Sınır Kapısı'ndaki yolcu yoğunluğunun nedeninin vize ve pasaporta ihtiyaç duyulmadan geçişlerin kimlikle yapılabilmesi olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

İnsanlar tatil günlerini değişik yerlerde geçirmek düşüncesiyle sosyal yapısı ve geçiş kolaylığını fırsat bilerek yurt dışı olarak Gürcistan'ı ve özellikle de Batum'u tercih ediyorlar. Kültürel farklılıkları görmek istiyorlar. Bu zaman zaman aşırı yoğunluğa neden oluyor. Bunu en son yılbaşı akşamı yaşadık, aşırı bir yoğunluk vardı.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)