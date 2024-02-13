Şartlar belli oldu! Mahinur Özdemir Göktaş'tan Aile ve Gençlik Fonu açıklaması Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Aile ve Gençlik Fonu'na ilişkin açıklamalarda bulundu.

AA

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, kabine toplantısı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlayarak, Aile ve Gençlik Fonu şartlarına dair açıklamada bulundu.

Bakan Göktaş'ın fona ait açıklaması şöyle oldu:

İlk etapta Adıyaman, Gaziantep'in İslahiye ve Nurdağı ilçeleri ile Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya'daki gençlerimizin başvurularını alacağız. İlerleyen süreçte ise programı tüm gençlerimizi kapsayacak şekilde bütün Türkiye'de yaygınlaştıracağız. Yaş gruplarına ilişkin incelemeler yapıldı. Fondan faydalanmak isteyen gençlerimizin başvuru tarihi itibarıyla 18-29 yaş arasında yani 30 yaşından gün almamış olması gerekiyor.

"Resmi nikahtan en az 2 ay önce başvurulması gerekiyor"

Göktaş, gazetecilerin sorularını yanıtlarken başvuraların resmi nikah gününe en az 2 ay en fazla 6 ay önce yapılması gerektiğini belirterek şu açıklamayı yaptı:

Gençler eğitim ve danışmanlık hizmeti alacak

Fondan yararlanacak gençlerimizin Bakanlığımızın evlilik öncesi ve sonrası sunacağı eğitim ve danışmanlık hizmetlerinden yararlanmayı taahhüt etmesi gerekiyor.

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Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)