Savaşlar, gayrimenkul yatırımları Türkiye’ye çevirdi

Gayrimenkul sektöründe yapılan değerlendirmelerde, bölgesel gelişmelerin yatırım hareketlerini yeniden şekillendirdiği belirtilirken Türkiye’nin “güvenli liman” algısının güçlenebileceğine dikkat çekiliyor.

Uzmanlar, geçmişte yaşanan krizlerde olduğu gibi savaş ortamlarının yatırımcıları daha güvenli gördükleri ülkelere yönlendirdiğini, bu noktada Türkiye’nin öne çıkan ülkelerden biri olduğunu ifade ediyor.

RUSYA-UKRAYNA SAVAŞI DÖNEMİ HATIRLATILDI

Sektör temsilcileri, geçmişte yaşanan Rusya-Ukrayna savaşı sırasında bu iki ülkenin vatandaşlarının Türkiye’ye yoğun ilgi gösterdiğini hatırlattı.

Savaşın ardından Türkiye’nin hem coğrafi konumu hem de yaşam koşulları nedeniyle güvenli bir liman olarak görüldüğü, bu nedenle özellikle konut yatırımlarında ciddi bir hareketlilik yaşandığı ifade edildi.

O dönemde yabancılara yapılan konut satışlarında Rusya ve Ukrayna vatandaşlarının ilk sıralarda yer aldığı, özellikle turizm şehirleri ve büyük metropollerde önemli miktarda gayrimenkul alımı gerçekleştirildiği belirtildi.

ANTALYA VE İSTANBUL ÖNE ÇIKABİLİR

Yaklaşık iki haftadır devam eden savaşın ise Türkiye’nin güvenli liman algısını yeniden güçlendirdiği belirtiliyor. Uzmanlara göre, Rusya-Ukrayna savaşı döneminde olduğu gibi yabancı yatırımcıların yeniden Türkiye’ye yönelmesi mümkün.

Bu süreçte özellikle Antalya ve İstanbul gibi şehirlerde yabancıların gayrimenkul talebinin artabileceği, bunun da sektörde yabancılara konut satışları açısından hareketli bir yılın habercisi olabileceği değerlendiriliyor.

YURT DIŞI YATIRIMLARINDA BELİRSİZLİK ENDİŞESİ

Sektör temsilcileri, yurt dışında yatırım yapan bazı Türk vatandaşlarının ise son gelişmeler nedeniyle belirsizlik yaşadığını dile getiriyor. Özellikle Dubai’deki piyasa hareketliliği, Kıbrıs’ın güneyinde yaşanan sorunlar ve bölgedeki savaşın seyrine ilişkin belirsizliklerin yatırımcıları tedirgin ettiği ifade ediliyor.