Savunma sanayii ihracatındaki artışın sürmesi bekleniyor Savunma sanayii 2023'ü 5,5 milyar dolarlık ihracat teslimatıyla kapatırken, 10,2 milyar dolarlık da yeni sözleşme imzaladı. Savunma Sanayii Başkanı Görgün, 2024'te ihracatın daha çok artmasının beklendiğini dile getirdi.

AA

Savunma sanayiinin milli ve yerli üretimleri Türkiye'nin ihtiyaçlarını karşılarken diğer bir yandan da ihracata hizmet ediyor.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün, savunma sanayiinin ihracat performansını ortaya sererken, 2024 için hedefleri de aktardı.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, açıklamasında savunma sanayii ihracatında artış ivmesinin süreceğini belirterek, şu açıklamaya imza attı:

Geçtiğimiz yılı 5,5 milyar dolarlık ihracat teslimatıyla kapattık ancak 10,2 milyar dolarlık da yeni sözleşme imzaladık. Bu sene daha büyük rakamlarla dost ülkelerin ihtiyaçlarını karşılayacağız.

"Geliştirilen ürünler hem yurt içi hem de dost ülke ordularının ihtiyaçlarına cevap verdi"

Görgün, Türkiye'nin savunma sanayiinde ihracatın her sene artarak devam ettiğini aktararak, son 10 yılda kara, deniz ve hava savunma ürünlerinden uzaya kadar her alanda geliştirilen ürünlerin hem yurt içi hem de dost ülke ordularının ihtiyaçlarına cevap verdiğini söyledi.

"İhracat kilogram değerimiz geçtiğimiz yıl yüzde 14 arttı"

Türkiye'nin, uluslararası alanda rekabetçi ve teknolojik ürünlerle adından övgüyle söz ettiren ülke konumuna geldiğine dikkati çeken Görgün, şunları kaydetti:

Kilogram başına ihracat değeri her geçen yıl artmaya devam ediyor. İhracat kilogram değerimiz geçtiğimiz yıl, bir önceki yıla göre yüzde 14 artışla 65 dolar seviyesine ulaştı. Biz sektörümüzün sürdürülebilir büyüme sağlamasını önemsiyoruz. Sektörümüzün büyüdüğünü, ana problemimizin de bu büyümeyi yönetmek olduğunu farkındayız. Bunun için başkanlık olarak, ulusal ve uluslararası sanayileşme etkinliklerine, iş platformlarının oluşturulmasına, etkileşiminin artırılmasına ayrıca özen gösteriyoruz.

"Bu sene de geçen seneden daha büyük rakamlarla dost ülkelerin ihtiyaçlarını karşılayacağız"

Görgün, bu tür etkinliklerin ülkede bulunan iş ve yatırım fırsatlarının ön plana çıkarılması açısından önemli olduğuna vurgu yaparak, atılan adımların sonuçlarını gördüklerini ve görmeye devam edeceklerini söyledi. Söz konusu gelişmelerin rakamlara da yansıdığını belirten Görgün, şu değerlendirmede bulundu:

Geçtiğimiz yılı 5,5 milyar dolarlık ihracat teslimatıyla kapattık ancak 10,2 milyar dolarlık da yeni sözleşme imzaladık. Bu sene de geçen seneden daha büyük rakamlarla şirketlerimizin gayretleriyle dost ülkelerin ihtiyaçlarını karşılayacağız. Sürdürülebilir bir savunma sanayii iş birliği oluşturma hedefleriyle güven veren iş birliği yaklaşımımızla bunların artacağını şimdiden öngörüyoruz.

Ankara savunma sanayiinde ülkenin lokomotifi

OSTİM Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Aydın da Ankara'da bir savunma sanayii ekosistemi oluştuğunu ve bu ekosistemi daha ileriye taşımak için kümelenmenin kurulduğunu vurguladı. Bu yapıya ev sahipliği yapmaktan büyük gurur duyduklarını belirten Aydın, şu ifadeleri kullandı:

Türkiye'nin üretim gücü, kaliteli ürün yapma kabiliyetinin oluştuğunu görüyoruz. Bu gücünü tedarik sisteminde daha da artırmak için her türlü çabayı gösterip elimizden geleni yapacağız.

Savunma ve Havacılıkta Endüstriyel İşbirliği Günleri başladı

OSTİM Savunma ve Havacılık Kümelenmesi (OSSA) tarafından düzenlenen Savunma ve Havacılıkta Endüstriyel İşbirliği Günleri (ICCDA) etkinliği, ATO Congresium'da başladı.

Savunma ve havacılık sektörünün global aktörlerini, ana yüklenici kurum ve kuruluşlarını KOBİ'lerle buluşturan etkinlik kapsamında 3 gün boyunca iş görüşmeleri gerçekleştirilecek.

OSSA Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Yarsan, etkinliğin açılışında, son dönemde hayata geçirilen projelerle Türk savunma sanayiisinin, Cumhuriyet'in 100. yılında önemli bir başarı hikayesi yazdığını söyledi.

Etkinlik kapsamında 50'den fazla ülkeden katılımcılarla KOBİ'leri ve ana sanayi firmaları arasında yeni işbirlikleri kurulmasını amaçladıklarını vurgulayan Yarsan, söz konusu iş birliklerinin sektörün gelişimi açısından önemli olduğuna işaret etti.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)