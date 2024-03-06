Sayıları 2 milyona yaklaştı! Kira gelirini beyan etmeyenler tespit edildi Kira geliri beyan süresi başladı ve 1 Nisan'a kadar devam edecek. Bu yıl daha çok mal sahibinin kira gelirini beyan etmesi bekleniyor. Bunu başarmak için de vergiyi beyan etmeyen kişi sayısını belirlemek için çalışmalar yürütüldü.

Özel Haber

Kira gelirini bildirmeyen kişileri belirlemek için önce Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden yararlanıldı.

TÜİK'e göre 4,5 milyon kiralık ev var ama veriler karşılaştırıldığında Hazine ve Maliye Bakanlığı'nda hepsinin beyanname vermediği ortaya çıktı.

Buna göre potansiyel olarak 2 milyona yakın kira gelirinden vergi vermeyen mal sahibi var.

Tapu sahibi olup da o konuta ikamet etmeyenlerin kiracı olduğu ortaya çıkıyor.

Bunların vergisi ödenmiş mi diye karşılaştırıldı.

Tapu sahibi olup da başka evde oturanların diğer evini kiraya mı verdiği ailesine mi kullandırdığı araştırılıyor.

Vergisini ödemeyen 1 milyon ev var

Ailesine ev veren 500 bin ve kira vergisini ödemeyenlerin 1 milyon ev olduğu tahmin ediliyor.

1 milyon ev sahibine bu amaç doğrultusunda SMS atıldı.

Vergi ödeme noktaları

Dijital Vergi Dairesi'nden (dijital.gib.gov.tr) anlaşmalı bankaların banka kartı/kredi kartı, banka hesabından havale yoluyla, yabancı ülkede faaliyet gösteren bankalara ait kartlar ile vergi tahsiline yetkili bankalar ile ikametgahın bulunduğu vergi dairesi vezneleri aracılığıyla ve PTT şubelerinden ödenebiliyor.