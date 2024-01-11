SEC karar verdi verdi! Spot Bitcoin Borsa Yatırım Fonu başvurusu onaylandı Sürdürülebilirliğin sağlanması adına, değişen şartlar dikkate alınarak, spot Bitcoin ETF hisselerinin listelenmesi ve alım satımı onaylandı. Analistler, SEC'in onayının kripto para düzenlemeleri ve yatırımlarının geleceği üzerinde önemli bir etkiye sahip olacağını belirtti.

AA

Dün sosyal medyada yayınlanan sahte bir mesaj yalanlanarak, Bitcoin EFT'lerinin onay sürecinin devam ettiği ancak karar alınmadığı bildirilmişti.

Bu da Bitcoin'in değerinde 2 bin dolarlık bir düşüşe neden olmuştu.

Bugün ise ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), spot Bitcoin Borsa Yatırım Fonu (ETF) başvurularını onayladığını duyurdu.

SEC Başkanı Gary Gensler, spot Bitcoin ETF hisselerinin listelenmesi ve alım satımının onaylandığını bildirdi.

Komisyonun Mart 2023'e kadar 20'den fazla spot Bitcoin ETF başvurusunu onaylamadığını hatırlatan Gensler, bunlara benzer yeni bir dizi başvuruyla karşı karşıya olduklarını ancak koşulların değiştiğini ifade etti.

Onay, ETF'lere yönelik

SEC'in bugünkü onayının, ETF'lere yönelik olduğunun altını çizen Gensler, kararın Komisyonun kripto varlık menkul kıymetlerine ilişkin listeleme standartlarını onaylama isteğini göstermemesi gerektiğini vurguladı.

Federal menkul kıymetler yasalarına tabi

Gensler, kripto varlıkların büyük çoğunluğunun yatırım sözleşmeleri olduğu ve dolayısıyla federal menkul kıymetler yasalarına tabi olduğu görüşünü yineledi.

"Bitcoin spekülatif bir varlık"

Bugünkü SEC kararının yatırımcılar için belli korumaları içerdiğinden bahseden Gensler, Bitcoin ETF'ler hakkında tam, adil ve doğru açıklamalar yapılmasının gerektiğini kaydetti.

Gensler, bu ürünlerin kayıtlı ulusal menkul kıymet borsalarında listeleneceğini ve işlem göreceğine değinerek, şu ifadeyi kullandı:

Bu tür düzenlenmiş borsaların dolandırıcılığı ve manipülasyonu önleyecek şekilde tasarlanmış kurallara sahip olması gerekir ve bu kuralları uyguladıklarından emin olmak için onları yakından izleyeceğiz.

"Yatırımcılar dikkatli olmalı"

Gensler, Bitcoin'in spekülatif, değişken bir varlık olduğunu ve aynı zamanda fidye yazılımı, kara para aklama, yaptırımlardan kaçınma ve terörün finansmanı gibi yasa dışı faaliyetler için de kullanıldığını belirterek, şöyle konuştu:

Bugün belirli spot Bitcoin ETF hisselerinin listelenmesini ve alım satımını onaylamış olsak da Bitcoin'i onaylamadık veya uygun bulmuyoruz. Yatırımcılar, Bitcoin ve değeri kriptoya bağlı olan ürünlerle ilgili sayısız risk konusunda dikkatli olmalıdır.

Spekülasyonlar Bitcoin'in fiyatında oynaklığa neden oldu

Dün SEC'in resmi X hesabından spot Bitcoin ETF'lerinin onayladığına ilişkin bir paylaşım yapılmasının ardından Bitcoin, 48 bin dolarla yaklaşık 2 yılın zirvesine çıkmıştı.

SEC Başkanı Gary Gensler, SEC'in X hesabının ele geçirildiğini belirtmiş ve spot Bitcoin ETF'lere henüz onay verilmediğini açıklamıştı.

Bir SEC sözcüsü, kurumun X hesabına yetkisiz erişimin sonlandırıldığını, SEC'in konuyu araştırmak, yetkisiz erişim ve ilgili suistimallerle ilgili sonraki adımları belirlemek için kolluk kuvvetleri ve hükümetteki ortaklarıyla birlikte çalışacağını bildirmişti.

X'ten yapılan açıklamada da ön araştırmanın tamamlandığı ve SEC'in hesabının ele geçirildiğinin doğrulanabileceği kaydedilmişti.

Bitcoin bugüne 46 bin 100 dolardan başladı.

"Önemli bir adım"

Yatırımcılar, spot Bitcoin ETF sayesinde Bitcoin'i doğrudan satın almadan, dünyanın ilk kripto para biriminin piyasa hareketlerinden faydalanma imkanı yakalayacak. Analistler, Bitcoin'de spot ETF'nin kullanıma sunulmasını, dijital para biriminin daha fazla dağıtımına ve kabulüne yönelik önemli bir adım olarak görüyor.

Spot Bitcoin ETF'lerinin kripto para biriminin fiyatının doğrudan takip edilebilmesine imkan tanıyacağını aktaran analistler, bu durumun yeni yatırımcıların sektöre dahil olması, daha fazla hacim ve daha yüksek likidite gibi avantajlar sağlayacağını ifade ediyor.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)