SEC, spot Bitcoin ETF'lerin onaylanmadığını açıkladı Bitcoin fiyatlarının yükselmesinin ana nedeni ABD'de Bitcoin ETF'lerin onaylanma beklentisi iken SEC yetkilisi, o aşamaya gelinmediğine dair açıklama yaptı.

AA

Bitcoin'in fiyatında 2 bin dolarlık dalgalanmaya neden olan açıklamalar yapıldı.

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) Başkanı Gary Gensler, SEC'in X hesabının ele geçirildiğini, spot Bitcoin Borsa Yatırım Fonları'na (ETF) henüz onay verilmediğini açıkladı.

Gensler, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, SEC'in X hesabının ele geçirildiğini de bildirdi.

Ele geçirilen hesaptan yetkisiz paylaşımda bulunulduğunu da aktarılan bilgiler arasında yer aldı.

"Bitcoin borsası ticareti henüz onaylanmadı"

Başkan Gensler, SEC'in spot Bitcoin borsasında işlem gören ürünlerin listelenmesini ve ticaretini henüz onaylamadığını kaydetti.

Ele geçirilen hesapta tam tersi paylaşım yapıldı

Gensler'in açıklamasından dakikalar önce SEC'in resmi X hesabından, spot Bitcoin ETF'lerin onaylandığına dair paylaşım yapılmıştı.

Bitcoin fiyatı oynadı

Söz konusu paylaşım sonrasında Bitcoin'in fiyatı 48 bin dolara yaklaşırken, haberin yalanlanmasının ardından 46 bin doların altına indi.

Bitcoin, bugün 46 bin 32,6 dolardan işlem görüyor.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)