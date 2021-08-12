Adana Kabzımallar Odası Başkanı Ali Batman, marketlerde kâr marjının abartıldığını, 6 liradan alınan şeftali ve nektarinin 18 liraya satıldığını belirtti.

Çukurova’nın verimli tarım arazilerinde, mevsimi gelen meyve ve sebzelerin hasadı devam ediyor.

Adana ve Mersin illerindeki bahçelerden toplanan nektarin ve şeftaliler, yaz mevsiminin başından bu yana hem pazar tezgahlarını hem market raflarını süslüyor. Fakat kilogramı 18 lirayı bulan şeftali ile nektarinin yüksek fiyatı, vatandaşların cebini yakıyor.

Bahçe ve yetiştirildiği bölgeye göre fiyatları değişse de ortalama 5 liradan piyasaya çıkan bu meyvelerin marketle bahçe fiyatı arasındaki büyük fark, yine vatandaşın cebine yansıyor.

SEMT PAZARLARINDA SATIŞ FİYATI NORMAL

Fiyat farklılıklarına ilişkin açıklamalar yapan Adana Kabzımallar Odası Başkanı Ali Batman, semt pazarlarında ürünlerin satış fiyatının normal olduğunu fakat marketlerde kâr marjının abartıldığını ifade etti.

Şeftali ve nektarin bahçede 6 markette 18 lira VİDEO



HALDE EN KALİTELİ ŞEFTALİ 6 LİRA

Ali Batman, meyve sebze halinde üreticiden alınan şeftalinin en kalitelisinin dahi kilogramının 6 liradan satıldığını belirtti.

Batman, nektarinin ise en fazla 10 liradan satışa sunulduğunu vurgulayarak marketteki fahiş fiyatların denetimsizlikten kaynaklandığının altını çizdi.

“BAZI ALICILAR ALDIĞI FİYATIN ÜZERİNE YÜZDE 150’DEN FAZLA KÂR KOYUYOR”

Batman, “Her zaman sıkı denetim olması gerektiğini söylüyoruz. Halden ürünü 6 liraya alıp 18 liraya satıyorlar. Bunun denetimini maliye, belediye ya da il ticaret müdürlükleri yapmalıdır. Bu fırsatçılıktan dolayı vatandaş fahiş fiyattan meyve sebze yiyor. Çiftçiler ürünü yetiştirir ve marketin kaça sattığıyla ilgilenmez. Ürün buradan çıktıktan sonra bizim kontrolümüz biter. Şeftali ve nektarin bu sene üreticisini ve alıcısını memnun etti fakat bazı alıcılar, aldığı fiyatın üzerine yüzde 150’den fazla kâr koyuyor. Halde 6 liraya alınan mal masrafıyla, karıyla 8-9-10 liraya satılmalıdır ama 18 lira fahiş bir fiyat.” ifadelerini kullandı.

“VATANDAŞLAR DA MARKET MALI DAHA İYİ SANIYOR”

Semt pazarındaki tezgahında şeftaliyi ve nektarini kilogramı 10 liradan satan pazarcı Furkan Yenitürk de market fiyatlarına tepki gösterdi.

5-6 liradan alınan ürünün 18 liraya satılmasının yanlış olduğunu dile getiren Yenitürk, şu sözleri kaydetti:

“Toptan alıp yüksek fiyata satıyorlar. Vatandaşlar da market malı daha iyi sanıyor. Normalde öyle değil. Çok daha düşük fiyatlar kurtarır aslında ama 'elektrik yakıyoruz, vergi' ödüyoruz deyip pahalıya satıyorlar. Biz de vergi veriyoruz, alın teri döküyoruz.”





Semt pazarında alışveriş yapan Sema Demir isimli bir vatandaş ise marketlerde meyve ve sebzenin fiyatının yüksek olmasının nedeninin, ödemelerin genelde kredi kartıyla yapılmasıyla ilgili olabileceğini söyledi.