Şehir içinde ücretsiz yolculuk için araçlara yapılan destek artırıldı

Şehir içi toplu taşıma araçlarından ücretsiz olarak yararlananların kullanım bedelini karşılamak için deniz yolu araçlarına ve otobüslere yapılan destek ödemelerinin miktarları yükseltildi.

Ücretsiz seyahat kapsamında yapılan şehir içi özel halk otobüsü ve deniz ulaşım aracı sahiplerine yapılan aylık gelir desteği ödemeleri artırıldı. Bu kapsamdaki araçlara İstanbul, Ankara ve diğer iller için verilecek rakamlar açıklandı.

Şehir içindeki toplu taşıma hizmetlerinden engelli, yaşlı, şehit yakını ve gaziler kendilerine verilen bir kart aracılığı ile yararlanıyor. Bu kişilerin araçlara herhangi bir ödeme yapmadan ücretsiz seyahat edebilmesi için de araç başına destekler yapılıyor.

65 YAŞ ÜSTÜ YOLCU ALMAK İSTEMEYEN SÜRÜCÜLER VAR

Ancak buna rağmen, şehir içindeki otobüs yolculuklarında, özellikle ücretsiz seyahat hakkı bulunan 65 yaş üstü yolcuları araçlarına almak istemeyen araç sürücülerine rastlanıyor. Ücretsiz yolculuk yaptıkları için 65 yaş üstü yolculara bazı şoförlerin sözlü rahatsız verdiği olaylar da zaman zaman gündeme geliyor.

ÜCRETSİZ GEÇİŞTEN ENGELLİ, YAŞLI, ŞEHİT YAKINI VE GAZİLER YARARLANIYOR

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığınca; engelli, yaşlı, şehit yakını ve gaziler ücretsiz olarak taşıyan şehir içi özel halk otobüsü ve deniz ulaşım aracı sahiplerine yapılan aylık gelir desteği ödemesi artırıldı.

Bakanlık tarafından hazırlanan "Ücretsiz Seyahat Kapsamında Yapılacak Gelir Desteği Ödemesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" Resmi Gazete'de yayınlandı.

ÖZEL DENİZ YOLU ULAŞIMI ARACI İÇİN AYLIK 1.000 LİRA OLAN DESTEK ÖDEMESİ MİKTARI 1.500 LİRAYA YÜKSELDİ

Yönetmeliğin ödeme miktarlarını düzenleyen maddesinde yapılan değişiklikle, şehir içi toplu taşıma hizmeti veren her bir özel deniz yolu ulaşımı aracı için aylık 1.000 lira olan destek ödemesi miktarı 1.500 liraya çıktı.

ANKARA VE İSTANBUL'DA TOPLU TAŞIMA HİZMETİ VEREN ARACA ÖDENEN AYLIK 1.330 LİRA 1.995 LİRAYA ÇIKTI

Ankara ve İstanbul büyükşehir belediyelerinde şehir içi toplu taşıma hizmeti veren her bir ulaşım aracına ödenen aylık 1.330 lira ise 1.995 liraya çıkarıldı.

DİĞER İLLERDE TOPLU TAŞIMA HİZMETİNE VERİLECEK DESTEK AÇIKLANDI

Ayrıca büyükşehir belediyesi olan diğer illerde şehir içi toplu taşıma hizmeti veren her bir ulaşım aracına ödenen aylık 1.000 liralık destek 1.500 liraya, büyükşehir belediyesi olmayan illerde şehir içi toplu taşıma hizmeti veren her bir ulaşım aracına ödene aylık 800 liralık destek de 1.200 liraya yükseltildi.