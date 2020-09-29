Şeker pancarı, fabrikalarda işlenmeye başladı

Kayseri Şeker’de ilk pancar alım ekinliği düzenlendi. Pancarlar tazyikli su ile temizlenerek fabrikadaki yerini aldı ve böylece ilk pancar işlenmeye başladı.

Kayseri Şeker’de pancarın şekere dönüştüğü yolculuk boyunca 1 milyon 170 bin ton pancar işlenecek ve karşılığında üretilen 174 bin ton şeker, market reyonlarındaki yerlerini alacak.

66 yıldır Türkiye’nin en verimli topraklarında, şeker üreten ve ekonomik gücü ile Orta Anadolu’da yüz binlerce insanın geçimine katkı sağlayan Kayseri Şeker’de ilk pancar işlenmeye başladı.

İlk olarak Boğazlıyan, ardından Turhal ve son olarak Kayseri fabrikalarında gerçekleştirilen ilk pancar alım ekinliğinde, Kayseri Şeker Yönetim Kurulu Başkanı Turhan Özer ve Kayseri Şeker Genel Müdürü Osman Canıtez hazır bulundu.

KAYSERİ ŞEKER 66. KAMPANYA DÖNEMİNDE 174 BİN TON ŞEKER ÜRETECEK

Kayseri Şeker’in 66. kampanya döneminde yaklaşık 90 gün çalışılacak. Üretimin sonunda 174 bin ton şeker üretiminin dışında 45 bin ton melas ve 234 bin ton yaş küspe üretimi de gerçekleştirecek.