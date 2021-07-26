Sektörel güven endeksi temmuzda arttı

TÜİK’in açıkladığı sektörel güven endeksi, temmuzda hizmet sektöründe yüzde 5,8, perakende ticaret sektöründe yüzde 3,7 ve inşaat sektöründe yüzde 4,7 yükseldi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), temmuz ayına ilişkin açıkladığı sektörel güven endekslerine göre, mevsim etkilerinden arındırılmış güven endeksi temmuzda geçen aya kıyasla hizmet sektöründe yüzde 5,8, perakende ticaret sektöründe yüzde 3,7 ve inşaat sektöründe yüzde 4,7 artış göstererek pozitif gelişti.

MEVSİM ETKİLERİNDEN ARINDIRILMIŞ VERİLERDE ARTIŞ YAŞANDI

Mevsim etkilerinden arındırılmış hizmet sektörü güven endeksi haziranda 108,5 iken temmuzda 114,8 değerini aldı. Hizmet sektöründe bir önceki aya göre, son 3 aylık dönemde iş durumu alt endeksi yüzde 9,6 artarak 112 oldu. Son 3 aylık dönemde hizmetlere olan talep alt endeksi yüzde 6,5 yükselerek 110,5 değerine ulaştı. Gelecek 3 aylık dönemde hizmetlere olan talep beklentisi alt endeksi de yüzde 1,8 artışla 121,8 oldu.

Mevsim etkilerinden arındırılmış perakende ticaret sektörü güven endeksi temmuzda 109,6 değerine ulaştı. Perakende ticaret sektöründe bir önceki aya göre, son 3 aylık dönemde iş hacmi satışlar alt endeksi yüzde 6 artarak 112,4'ü buldu.

MEVCUT MAL STOK SEVİYESİ ALT ENDEKSİ AZALDI

Mevcut mal stok seviyesi alt endeksi ise yüzde 2,8 azalarak 86,9'a geriledi. Gelecek üç aylık dönemde iş hacmi-satışlar beklentisi alt endeksi de yüzde 6,6 artışla 129,6 olarak kayıtlara geçti.

Mevsim etkilerinden arındırılmış inşaat sektörü güven endeksi bir önceki ayda 82,4 iken, temmuzda 86,3 değerini aldı. İnşaat sektöründe bir önceki aya göre, alınan kayıtlı siparişlerin mevcut düzeyi alt endeksi yüzde 3,3 yükselişle 78,8'e çıktı. Gelecek üç aylık dönemde toplam çalışan sayısı beklentisi alt endeksi de yüzde 5,9 artarak 93,9'a ulaştı.