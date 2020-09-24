Sektörel güven endeksleri açıklandı

TÜİK tarafından açıklanan eylül ayı sektörel güven endeksi hizmet sektöründe yükselirken perakende ticaret ve inşaat sektörlerinde geriledi.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) yayınladığı eylül ayı sektörel güven endeksi hizmet sektöründe yükselirken perakende ticaret ve inşaat sektörlerinde düştü.

Mevsim etkilerinden arındırılmış güven endeksi eylül ayında bir önceki aya göre; hizmet sektöründe yüzde 6,4 artarken, perakende ticaret sektöründe yüzde 1,5 ve inşaat sektöründe yüzde 2 azaldı.

HİZMET SEKTÖRÜ GÜVEN ENDEKSİ 74,9

Mevsim etkilerinden arındırılmış hizmet sektörü güven endeksi Ağustos ayında 70,5 iken, eylül ayında yüzde 6,4 oranında artarak 74,9 değerini aldı.

PERAKENDE TİCARET SEKTÖRÜ GÜVEN ENDEKSİ 93,5

Mevsim etkilerinden arındırılmış perakende ticaret sektörü güven endeksi eylül ayında yüzde 1,5 oranında azalarak 93,5 değerini aldı.

İNŞAAT SEKTÖRÜ GÜVEN ENDEKSİ 83,3

Mevsim etkilerinden arındırılmış inşaat sektörü güven endeksi bir önceki ayda 85 iken, eylül ayında yüzde 2 oranında azalarak 83,3 değerini aldı.

AĞUSTOSTA GÜVEN ENDEKSİ 85,9’DU

Ağustos ayı ekonomik güven endeksi yüzde 4,4 artarak ağustos ayında 85,9'a ulaşmıştı.