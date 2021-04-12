Ramazan’a bir gün kala vatandaşlar, özellikle gıda ürünleri almak için semt pazarlarına akın edince alışveriş hareketliliği yaşandı.

Oruç tutanlar için sahur ve iftar sofraları diğer zamanlardan daha özenli ve bol seçenekli geçmeli. Bu nedenle on bir ayın sultanı Ramazan’a bir gün kala semt pazarına gelen vatandaşların, daha çok meyve ve sebze aldığı görüldü.

Vatandaşın sosyal mesafe ve maske kurallarına uyduğu dikkat çekti. Esnaf ise semt pazarlarında geçen haftaya göre bir hareketlilik olduğunu söylerken, hareketliliğin iki hafta süreceğini belirtiyor.

Ramazan öncesi hareketlilik olduğunu belirten pazarcı esnafı Cevdet Erişkin, "Öğlen saatlerinden sonra yoğunluğun daha da artacağını düşünüyorum. Domatesin fiyatı 7 lira, çeri domatesin 12 lira. Salatalık da 5 lira olarak satılıyor." dedi.

"ÖNÜMÜZDEKİ İKİ HAFTA YOĞUN OLACAK"

Esnaf Kasım Ünal ise, "Geçen haftaya göre hareketlilik var. Normalde sabah saatlerinde kimse gelmiyordu. Ramazan öncesi bir hareketlilik olduğunu söyleyebiliriz. Önümüzdeki iki haftanın yoğun olacağını düşünüyorum. Fiyatlar normal diyebiliriz. Roka ve tere 1,5 lira, nane ile dere otu 1 lira. Kıvırcık 4 lira, soğan da 2 liradan satılıyor." diye konuştu.

Semt pazarlarında Ramazan alışverişi hareketliliği VİDEO

Ramazan alışverişine gelen vatandaş Necati Biçer, "Ramazan alışverişi için geldim, poşetleri doldurup gideceğim. Fiyatlar normal, meyve ve sebze almaya geldim." dedi.