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Serbest piyasada 22 Eylül tarihli döviz fiyatları

Serbest piyasada 22 Eylül tarihli döviz fiyatları

Bu sabah itibarı ile dolar 7,6420 liradan, euro ise 8,9820 liradan güne başladı.