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    Serbest piyasada 22 Eylül tarihli döviz fiyatları

    Bu sabah itibarı ile dolar 7,6420 liradan, euro ise 8,9820 liradan güne başladı.
    • İHA
    • 22.09.2020 - 09:33
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    Serbest piyasada 22 Eylül tarihli döviz fiyatları

    Küresel belirsizlik artıkça dolar dünkü yükselişini korumaya devam ediyor.

    DOLAR 7,642 LİRA

    İstanbul Kapalıçarşı’da 7,6400 liradan alınan dolar 7,6420 liradan satılıyor.

    EURO 8,982 LİRA

    Serbest piyasada 8,9800 liradan alınan euronun ise 8,9820 liradan satışı yapılıyor.

    STERLİN 9,796 LİRA

    Sterlinin alış fiyatı 9,7470 liradan ve satışı ise 9,7960 liradan yapılıyor.

    DÜNKÜ KAPANIŞ FİYATLARI

    Son kapanışta dolar 7,62 liradan, euro ise 8,96 liradan satılmıştı.

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