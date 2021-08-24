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Serbest piyasada çeyrek altın 792 lira

Serbest piyasada çeyrek altın 792 lira

Yatırımcının ilgi alanına giren altın fiyatlarında düşüş eğilimi gösteren ancak küçük çıkışlarla dalgalı seyir süren altın ile ilgili günümüzdeki rakamları aktarıyoruz.