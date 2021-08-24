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- Serbest piyasada çeyrek altın 792 lira
Serbest piyasada çeyrek altın 792 lira
Yatırımcının ilgi alanına giren altın fiyatlarında düşüş eğilimi gösteren ancak küçük çıkışlarla dalgalı seyir süren altın ile ilgili günümüzdeki rakamları aktarıyoruz.
- İHA
- 24.08.2021 - 17:10
- Güncelleme : 24.08.2021 - 17:16
Küresel anlamda emtia fiyatlarına olan etkisiyle altının ons fiyatı, dünkü yüzde 1,3'lük yükselişin ardından bugün sınırlı bir gerilemeyle 1.800 doların hemen üzerinde işlem gördü.
24 AYAR KÜLÇE ALTININ GRAMI 488,50 LİRA
Bugün serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 488,50 lira oldu.
İstanbul Kapalıçarşı’da 488,30 liradan alınan 24 ayar külçe altın (gr.) 488,50 liradan, 3 bin 218 liradan alınan Cumhuriyet Ata lira 3 bin 239 liradan, 446 liradan alınan 22 ayar bilezik (gr.) 450 liradan, 3 bin 145 liradan alınan lira (tam) ziynet 3 bin 165 liradan, 1.573 liradan alınan yarım ziynet 1.583 liradan ve 787 liradan alınan çeyrek ziynet 792 liradan satılıyor.