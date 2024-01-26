Sevgiller Günü yaklaştı! Gül üreticilerinde yoğunluk başladı Çiçek üreticileri özel günlerde hareketlilik yaşıyor. 14 Şubat'ta gerçekleşecek olan "Sevgiller Günü"nde özel faaliyetlere yoğunlaşıldı.

AA

Türkiye genelinde yılda 100 milyon adet civarındaki gül yetiştiriliyor.

Yıllık gül üretiminin 25 milyona yakınını İzmirli üreticiler gerçekleştiriyor.

İzmirli üreticiler, kış ve yaz mevsimi olarak yılda iki hasat yapıyor.

Türkiye'nin kesme çiçek üretim merkezlerinden İzmir'in Menderes ilçesinde, 14 Şubat Sevgililer Günü öncesi hasat yoğunluğu yaşanıyor.

Lilyum, gerbera, lisianthus üretiminde ikinci sırada yer alan kent, gül ve kasımpatı türlerinde ise birinciliği elinde tutuyor.

İzmir'de hasat yoğunluğu sürüyor

Sevgiliye kırmızı gül alınmasıyla özdeşleşen 14 Şubat Sevgililer Günü öncesinde, gül üretim lideri İzmir'de hasat yoğun olarak devam ediyor.

Hasat için sabah saatlerinde seraya giren üreticiler, öğleden sonraya kadar çiçek kesiyor.

Kesilen çiçekler mezatta satıldıktan sonra ülkenin dört bir yanındaki müşterilere ulaşıyor.

Kışlık üretim Sevgililer Günü'ne özel

Kışlık üretilen güllerin tamamına yakını Sevgililer Günü'ne az bir süre kala piyasaya sürülüyor. Yazlık üretim ise nisan ayı başından kasım sonuna kadar devam ediyor.

Güller, iç pazardaki talebi karşılamasının yanı sıra yurt dışına da ihraç ediliyor.

2 bin kişi istihdam ediliyor

Kesme çiçek, üretim üssü Menderes ilçesinde yaklaşık 400 üreticiye gelir, 2 bin kişiye de istihdam sağlıyor.

"Önemli bir gelir kaynağı"

İzmir Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şahin, Menderes ilçesinde örtü altında yapılan kesme çiçek üretiminin önemli bir gelir kaynağı olduğunu söyledi.

Kentteki iklim yapısının kış aylarında herhangi bir ısıtmaya gerek kalmaksızın üretimi mümkün kıldığına değinen Şahin, bunun üretici için avantaj olduğunu ifade etti.

"Sözleşmeli, planlı üretime geçmeye çalışıyoruz"

Türkiye'nin sözleşmeli tarım modeliyle planlı üretime geçeceğini aktaran Şahin, şu bilgiyi aktardı:

Bu konuya en kolay dahil edeceklerimizden biri de kesme çiçek ve dış mekan süs bitkileri. Bununla ilgili çalışmalarımızı yapıyoruz. Önümüzdeki süreçte kimin nerede, neyi, ne kadar üretebileceğini ve kime satacağını bir sözleşmeye bağlı kalarak hareket edeceği bir sistemi oluşturmaya çalışıyoruz. Belirlemiş olduğumuz bu ihtiyaçlar çerçevesinde üretimi planlayacağız. Bu aslında Türk tarımında bir devrim niteliğini taşıyor. Çok kısa bir sürede hayata geçecek.

Sevgililer Günü hazırlığına kasım ayında başlandı

Menderes'te 10 yıldır gül üretimi yapan Eyüp Çalık da 1 dönümde 800-1.000 demet kırmızı gül yetiştiğini anlattı. Sevgililer Günü hazırlığına kasım ayında başladıklarını ifade eden Çalık, şöyle konuştu:

Ekim ayında budamalarını, bakımını yapıyoruz, ilaç ve gübresi derken bu vaziyete geliyor. Ocak ayının 20'lerinde Sevgililer Günü için yoğun bir hasat dönemine başlıyoruz.

"Gülün tanesi 7,5-10 lira"

Çalık, içinde 20 adet gülün olduğun demetlerin üreticide kalitesine göre 150-200 liraya satıldığını sözlerine ekledi.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)