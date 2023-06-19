Sezon açıldı! Trabzon Havalimanı'nın yoğunluğu arttı Körfez ülkelerinden Karadeniz'e turist akını başladı. Antalya'ya gelen bir Rus turist ortalama 800 dolar harcarken Karadeniz'e gelen bir Arap turistin ortalama harcaması 4 bin dolara karan çıkıyor.

İHA

Karadeniz'in denizi, tarihi, yemekleri ve insanı ile turizm merkezi konumundaki Trabzon turizm sezonunu açtı.

Trabzon’a Arap ziyaretçiler ağırlıklı olmak üzere turistlerin ilgisi yoğun.

Bu nedenle başta Arap turistler olmak üzere diğer ülke vatandaşları da hava yolu ile akın akın kente gidiyor.

Doğu Karadeniz Bölgesi’nin turizm destinasyonları bakımından en zengin tarihi ve doğal güzelliklere sahip Trabzon’a Arap ziyaretçilerin yanı sıra farklı ülke vatandaşlarının da ilgisi yoğun olarak sürüyor.

Körfez ülkelerinden gelen turistlerin harcamalarının, Antalya'ya gelen bir Rus turist ile karşılaştırıldığı çok daha fazla olması bölgedeki turizm tesislerini memnun ediyor.

Günde 12 ülkeden direkt uçak seferleri yapılıyor

Trabzon Havalimanına dış hatlardan günde 12 ülkeden direkt uçak seferleri yapılırken, bu ülkeler arasında ağırlıklı olarak Körfez Ülkeleri yer alıyor.

Körfez Ülkelerinin yanı sıra İsrail ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden de Trabzon’a direkt uçuşlar yapılırken, Katar Hava Yollarına ait uçak Doha-Trabzon arasında sezonun ilk uçuşunu 16 Haziran günü gerçekleştirmişti.

Körfez ülkelerinden gelenlerin tercihi yaylalar

Körfez ülkelerinden gelenler özellikle yaylaları tercih ederken Trabzon’a geçtiğimiz yıl yerli ve yabancı olmak üzere toplam 960 bin kişi ziyaret etmişti.

Ziyaretçilerin yaklaşık 470 bini yabancı turistler oluşurken, bu sayının büyük bölümünü Körfez ülkelerinden gelen turistler oluşturdu.

Yılbaşından bu yana 120 bin kişi geldi

Trabzon’a bu yıl başından bu yana geçen sürede yerli ve yabancı olmak üzere 120 bin kişi gelirken, bu rakamın yaklaşık 45 binlik bölümünü Körfez Ülkeleri başta olmak üzere yabancı turistler oluşturdu.

"Geçen yıla göre yüzde 30 artış bekliyoruz"

Trabzon Kültür ve Turizm Müdürü Tamer Erdoğan, Trabzon’da bu yıl gelecek olan ziyaretçi sayısında geçen yıla oranla yüzde 30 artış beklediklerini ifade ederek şu görüşleri paylaştı: