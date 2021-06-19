Sosyal Güvenlik Kurumu, ev hizmetlerinde çalışanlar için sigortalanma işlemlerinin pratikleştiğini aktaran bir mesaj yayınladı.

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), ev hizmetlerinde ayda 10 günden fazla çalışanlar için sosyal güvenlik il müdürlüklerine veya sosyal güvenlik merkezlerine, ayda 10 günden az çalışanlar için ise doğrudan e-Devlet kapısı üzerinden ya da SMS yoluyla başvuru yapılabileceğini bildirdi.

SGK, TWİTTER HESABINDAN VİDEO PAYLAŞTI

SGK'nin Twitter hesabından, ev hizmetlerinde ayda 10 gün ve daha fazla ile 10 günden az çalıştırılanlara ilişkin bilgilendirmenin yapıldığı video paylaşıldı.

SGK, ev hizmetlerine ilişkin bilgilendirme yaptı VİDEO

10 GÜNDEN AZ YA DA FAZLA ÇALIŞANLARIN YAPACAKLARI AYRI

Videoda, "Ev hizmetlerinde ayda 10 günden fazla çalışanlar için 'Ev hizmetlerinde 10 gün ve daha fazla çalıştırılacaklara ilişkin bildirge' ile sosyal güvenlik il müdürlüklerine veya sosyal güvenlik merkezlerine müracaat edilmelidir. Ev hizmetlerinde ayda 10 günden az çalışanlar için ise 'Ev hizmetlerinde 10 günden az çalıştırılacaklara ilişkin form' ile doğrudan e-Devlet kapısı üzerinden ya da SMS yoluyla başvuru yapılabilir." bilgisi yer aldı.

SGK’NIN İNTERNET SİTESİNDEN TAKİP EDİLECEK

SGK'nin internet sitesinde "Sigortalılık", "Sıkça Sorulan Sorular" ve "Ek 9" sekmeleri tıklanarak ev hizmetlerine ilişkin bilgilere ulaşılabiliyor.