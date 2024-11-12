SGK, Samsun’da 23 milyon liralık gayrimenkul satışı yapacak

İHA

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), Samsun’un İlkadım, Alaçam ve Canik ilçelerinde 2 arsa ve 1 bina satışı için ihaleye çıkacağını duyurdu.

SGK, Samsun’da tapusu kuruma ait ve tahmini satış değeri toplam 23 milyon 450 bin TL olan 3 adet gayrimenkulün satışı için ihaleye çıkıyor.

İHALEYE ÇIKACAK GAYRİMENKULLER

Bu kapsamda İlkadım Kılıçdede Mahallesi 7676 ada 12 parseldeki 337 metrekare yüzölçümlü konut alanı imarlı arsa 5 milyon 950 bin TL tahmini bedel ve 297 bin 500 TL teminat tutarı ile Canik Hacıismail Mahallesi 1605 ada 11 parseldeki bin 555 metrekare yüz ölçümlü konut alanı imarlı arsa 15 milyon TL tahmini bedel ve 750 bin TL teminat tutarı ile Alaçam Alparslan Mahallesi 90 ada 1 parseldeki 644 metrekare resmi kurum alanı binası ise 2,5 milyon TL tahmini bedel ve 125 bin TL teminat tutarı ile satışa sunulacak.

BAŞVURULAR 13 KASIM’DA İHALE İSE 20 KASIM’DA

Taşınmazların ihale başvuruları 13 Kasım’da alınmaya başlanacak ve 18 Kasım’da başvurular sona erecek. Alaçam’daki taşınmazın ihalesi 20 Kasım Çarşamba günü saat 15.15’te, Canik’teki taşınmazın ihalesi 20 Kasım Çarşamba saat 15.45’te ve İlkadım’daki taşınmazın ihalesi de yine 20 Kasım Çarşamba günü saat 16.00’da başlayacak. Alaçam ve Canik ilçelerinin ihaleleri 21 Kasım Perşembe saat 15.45’te, İlkadım’daki gayrimenkulün ihalesi ise 21 Kasım Perşembe saat 16.00’da sona erecek.

SGK AÇIKLAMA YAPTI

Söz konusu gayrimenkullerin satış ihalesi için yapılan açıklamada şu bilgiler verildi:

“Mülkiyeti kurumumuza ait olan aşağıdaki listede tapu bilgileri yazılı gayrimenkullerin, SGK Taşınmazlarının Elektronik Ortamda Yapılacak Satışlarına İlişkin Yönetmelik maddelerine göre kurum internet sitesinde yer alan elektronik satış portalı üzerinden açık artırma usulü ile 18-21 Kasım tarihleri arasında satış ihalesi yapılacaktır. Kurumumuz 2886 Devlet İhale Kanunu’na tabi olmayıp gayrimenkul satış ihalesini yapıp yapmamakta tamamen serbesttir.

Satış ihalesi ile ilgili verilen bilgiler taahhüt niteliğinde olmayıp genel bilgi mahiyetindedir. İhaleye katılmak isteyenler, taşınmazın ihale dokümanını, e-Devlet kapısı üzerinden SGK elektronik satış portalına giriş yaparak bedelsiz görebilir. Satın alınmak istenilen gayrimenkul için belirlenen teminat bedelinin nakit olması halinde tahsilata yetkili bankalara yatıracaklardır. Teminatın, teminat mektubu olması halinde, herhangi bir Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğüne veya SGK İnşaat ve Emlak Daire Başkanlığına başvuru bitiş tarihi mesai bitiminden önce teslim edilmesi zorunludur.

Teminat olarak, Devlet İhale Kanunu ile Kamu İhale Kanunu’nda belirtilen tedavüldeki Türk parası, 19 Ekim 2005 tarihli ve 5411 sayılı Bankacılık Kanunu kapsamındaki kurum ve kuruluşlar tarafından verilen süresiz kesin teminat mektupları kabul edilir. Başka teminatlar kabul edilmez. Kurum, isteklilerin beyanlarını esas kabul edecek, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ile 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’na göre ihaleye katılamayacak olanlar ve yasaklanmış kişilerde ihalenin kalması ve bu hususun tespiti halinde ihale iptal edilerek, bu kişiler hakkında cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.

SGK elektronik satış portalına e-Devlet ile SGK sitesinde ihaleler sekmesinde bulunan "Gayrimenkul Satış İhaleleri" içerisinde yer alan e-ihale adresine giriş yapılarak ihaleye başvuru yapılabilir. İhale başvuru bitiş tarihinden sonra başvuru yapılamaz. İhale bedeli peşin olarak Kurum hesaplarına yatırılacaktır. Daha fazla bilgi almak isteyenler kuruma ait telefonlardan bilgi alabilirler."