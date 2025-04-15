Siber saldırganların hedefinde kripto para borsaları var

AA

Siber saldırganlar, son dönemlerde kripto para borsalarını hedefe koydu.

Sadece Kuzey Koreli hackerların, 2017’den bu yana toplamda 5 milyar dolardan fazla kripto para çaldığı kaydedildi.

Türkiye’de siber güvenlik alanında projelere ve yerli ürünlere imza atan STM'den yapılan açıklamaya göre, STM teknolojik düşünce merkezi "ThinkTech", 2025 Ocak-Şubat-Mart aylarını içeren yeni Siber Tehdit Durum Raporu’nu açıkladı.

Siber güvenlik alanında farkındalık yaratmak amacıyla, STM’nin siber güvenlik uzmanları tarafından hazırlanan raporda, 7 ayrı konu başlığı bulunuyor.

EN ÇOK SİBER SALDIRI ABD VE HOLLANDA’DAN

Ocak-Şubat-Mart 2025 ayları boyunca en çok siber saldırı, yüzde 26 ile ABD'den olurken, yüzde 15 ile Hollanda ikinci sırada yer aldı.

Bu ülkeleri sırasıyla Hindistan, Çin, Tayvan, Fransa, Japonya, İngiltere, BAE ve Kenya takip etti.

ŞUBATTA TARİHİN EN BÜYÜK KRİPTO PARA HIRSIZLIĞI

Şubat 2025'te kripto dünyası, Dubai merkezli önde gelen borsalardan Bybit'e yapılan siber saldırı ile sarsıldı. Bu saldırı, yaklaşık 400 bin Ethereum tokeninin (yaklaşık 1,5 milyar dolar değerinde) çalınmasıyla tarihin en büyük kripto para hırsızlığı olarak kayıtlara geçti.

21 Şubat 2025'te Bybit, platformunda yapılan rutin bir işlem olan soğuk cüzdandan (offline depolama) sıcak cüzdana (online depolama) bir transfer sırasında bir güvenlik açığının kötüye kullanıldığını tespit etti.

Saldırganlar, bu süreci manipüle ederek fonları kendi adreslerine yönlendirdi.

KUZEY KORELİ HACKERLARDAN 5 MİLYAR DOLARLIK KRİPTO VURGUN

Saldırının ardından FBI'ın yaptığı soruşturmada, saldırının Kuzey Kore destekli ünlü hacker grubu Lazarus tarafından gerçekleştirildiği ortaya çıktı.

Çalınan Ethereum’lar, fonların kaynağını gizlemek için Bitcoin ve diğer dijital varlıklara dönüştürüldü ve binlerce farklı blokzincir adresine dağıtıldı.

Lazarus, önceki yıllarda da Sony Pictures saldırısı ve çeşitli bankalara yapılan SWIFT saldırıları gibi eylemleriyle gündeme gelmişti. Blokzincir istihbarat şirketi olan TRM Labs’e göre, Kuzey Koreli hackerlar 2017’den bu yana toplamda 5 milyar dolardan fazla kripto para çaldı.

BU SALDIRILARA KARŞI YAPILMASI GEREKENLER

Raporda, bu saldırılara karşı yapılması gerekenlere yer verildi. Buna göre uzmanlar; çoklu imza gerektiren cüzdanlar, düzenli güvenlik denetimleri ve kullanıcı farkındalığını artırmaya yönelik eğitimlerin yaygınlaştırılması gerektiği vurguluyor.

Aynı zamanda, borsaların soğuk cüzdan kullanımlarını daha güvenli hale getirmek ve sistemlerini sıkılaştırmak için yeni protokoller geliştirmesi öneriliyor.

SİBER SALDIRILARDA İNSAN FAKTÖRÜNE DİKKAT

Siber güvenlik zincirinin en zayıf halkası olarak kabul edilen insan faktörünün bilinçsiz veya hatalı davranışları, güvenlik mekanizmalarını aşmak için saldırganlar tarafından aktif olarak kullanılıyor. STM raporunda, siber tehditlerin büyük bir kısmının insan hatalarından kaynaklandığına dikkati çekerek, şu önlemlere vurgu yaptı:

Güçlü ve benzersiz parolalar kullanılmalı, bu parolalar düzenli olarak değiştirilmelidir. Çok faktörlü kimlik doğrulama (MFA) aktif edilmelidir. Kimlik avı (oltalama) saldırılarına karşı çalışanlara düzenli eğitimler verilmelidir. USB ve taşınabilir medyaların kontrolsüz kullanımı engellenmelidir. Çalışanlar saldırı simülasyonları ile test edilmelidir.

STM’nin kendi Honeypot sensörleri (Bal küpü-tuzak sunucular) tarafından elde edilen veriler, dünya genelinde en çok siber saldırı toplanan ülkeleri de ortaya koydu.