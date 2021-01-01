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    Sigara paketlerindeki uyarılar bandrolle kapatılmayacak

    Sigaranın zararlarına karşı uyarıda bulunmak ve sigara kullanılmasını azaltmak için alınan önlemlerden olan paket üzerindeki uyarı yazılarının kapatılmaması için alınan kararda süre 6 ay uzatıldı.
    • AA
    • 01.01.2021 - 10:28
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    Sigara paketlerindeki uyarılar bandrolle kapatılmayacak

    Piyasaya arz edilen tütün mamullerinin birim paketinde yer alan sağlık uyarılarının bütünüyle görünür olmasına yönelik zorunluluğun uygulanması için tanınan geçiş süreci 6 ay daha uzatıldı.

    Tarım ve Orman Bakanlığının "Tütün Mamullerinin Üretim Şekline, Etiketlenmesine ve Denetlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği" Resmi Gazete'nin 5'inci mükerrer sayısında yayınlanarak yürürlüğe girdi.

    SAĞLIK UYARILARI TAM GÖRÜNÜR OLACAK

    Piyasaya arz edilen tütün mamullerinin birim paketinde yer alan sağlık uyarılarının, bandrol ile kısmen gizlenemeyeceği veya kapatılamayacağı ve bu uyarının bütünüyle görünür olacağı için getirilen geçiş süreci bu yıl sonu doluyordu.

    30 HAZİRAN'A KADAR

    Yapılan değişiklikle söz konusu süre böylelikle 30 Haziran 2021 tarihine kadar uzatılmış oldu.

    Sigara paketlerindeki uyarılar bandrolle kapatılmayacak #1

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