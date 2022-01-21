Sigortalı çalışan sayısı yüzde 4,9 arttı

TEPAV verilerine göre sigortalı çalışan sayısı yıllık olarak yüzde 4,9 oranında artarak 22,4 milyon olarak gerçekleşti.

Türkiye genelinde işçi sayısını ve niteliklerini ortaya koyan İstihdam İzleme Bülteni, Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV) tarafından yayınlandı. Buna göre, sigortalı ücretli çalışanların yüzde 52,7’sini oluşturan 3 ana sektörde son 6 ayın en düşük istihdam artışları gerçekleşti.

İMALAT, İSTİHDAMDA AĞIRLIKLI SEKTÖR OLDU

Toplam sigortalı ücretli çalışanların yüzde 27’sinin imalat, yüzde 15,3’ünün toptan ve perakende ticaret ve yüzde 10,4’ünün inşaat sektörlerinde istihdam edildiği görüldü.

Yıllık değişimlere bakıldığında, inşaat ve imalatta yüzde 8’in üzerinde artışlar görülürken, söz konusu oranlar yıl içindeki düşük seviyelere işaret etti.

Öte yandan sigortalı ücretli çalışanların yüzde 8,5’ini oluşturan dördüncü ana sektör olan idari ve destek faaliyetindeki istihdam, son bir yılda yüzde 9,1 oranında geriledi.

EKİM AYINDA 22,4 MİLYON SİGORTALI VAR

SGK'nın ekim ayı verilerine göre, sigortalı çalışan sayısı yıllık olarak yüzde 4,9 oranında artarak 22,4 milyon olarak gerçekleşti.

Toplam sigortalı çalışanların yüzde 72,6’sını oluşturan sigortalı ücretli çalışan grubu yıllık olarak yüzde 5,9 (899 bin) arttı. Esnaf-çiftçi grubundaki değişim yüzde 4,2 artış yönünde olmakla beraber alt sınıflarda eğilimler farklılaştığı belirtildi. Bu dönemde esnaf sayısında yüzde 6,9 (159 bin) artış, çiftçi sayısında ise yüzde 11,9 (67 bin) düşüş görüldü.

SİGORTALI ÇİFTÇİ SAYISI GERİLİYOR

2013 yılında 1 milyonun üzerinde olan sigortalı çiftçi sayısı, uzun dönemdir gerileme eğilimindeyken, Ekim 2021 itibarıyla 500 bin seviyesine düştü. Bu dönemde, kamu sektöründe sigortalı çalışan sayısındaki artış ise yüzde 0,7 ile sınırlı olduğu görüldü.

89 alt sektörün 15’inde sigortalı ücretli çalışan sayısında azalış görüldü. En çok daralan sektör 116 binlik istihdam kaybı ile bina ve çevre düzenleme faaliyetleri sektörü olduğu görüldü. Güvenlik ve soruşturma faaliyetleri (23 bin) ile büro yönetimi, büro desteği faaliyetleri (18 bin) de istihdamı çalışan sayısı olarak en çok daralan diğer sektörler oldu. Oransal olarak bakıldığında ise istihdam en hızlı bilgi hizmet faaliyetleri sektöründe (yüzde 38,1) geriledi. Bu sektörü yüzde 24,7’lik azalışla hane halkları tarafından kendi ithalat faaliyetleri sektörü ile yüzde 19,2’lik gerileyen bina ve çevre düzenleme faaliyetleri sektörleri takip etti.

KADIN ÇALIŞAN SAYISINDA YÜKSELME VAR

Kadın çalışan sayısının, geçen yıla ve eylül ayına göre yükseldiği görüldü. Ekim 2021’de sigortalı kadın çalışan sayısı bir yıl öncesine göre 379 bin, eylül ayına göre ise 35 bin arttı ve en yüksek düzeyi olan 5,1 milyona ulaştığı görüldü. Toplam istihdam içindeki payı da yüzde 31,3’e yükseldi. Sigortalı ücretli kadın çalışan sayısında yıl başından itibaren gözlenen genel artış eğiliminin sonucunda kadın çalışanların toplam istihdamdaki payının, koronavirürüs salgını öncesi seviyesi olan yüzde 31,3’e ekim ayı itibarıyla ulaştığı görüldü.