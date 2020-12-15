Sigortasız çalışanların kayıt altına alınması desteği için son 15 gün

Kayıt dışı çalışanların başvurusu halinde, işverenlerine her ay ödemeleri gereken SGK primlerinden mahsup edilmek üzere günlük 44.15 lira destek verilecek.

Kayıt dışı çalışanların başvurusu üzerine, işverene her ay Sosyal Güvenlik Kurumuna (SGK) ödeyecekleri primlerden mahsup edilmek üzere günlük 44.15 lira verilmesine ilişkin destekten yararlanmak için açıklanan başvuru süresinde son 15 güne girildi.

“FIRSATI DEĞERLENDİRME ÇAĞRISI”

Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, düzenlemenin önemli bir fırsat sağladığını belirterek, çalışanlara ve işverenlere bu fırsatı değerlendirmeleri çağrısında bulundu.

Torba kanun ile kayıt dışı çalışanların haklarına kavuşması için işverene yönelik destekler içeren geçici maddeler İşsizlik Sigortası Kanunu'na eklenmişti.

GÜNLÜK 44.15 LİRA DESTEK

İşsizlerin yeniden istihdamı ve SGK'ya bildirilmeksizin çalışanların istihdam edilebilmesi amacıyla iş veya hizmet sözleşmesi 1 Ocak 2019-17 Nisan 2020 döneminde sona erenler ile SGK'ya bildirilmeksizin çalışanların en son çalıştıkları iş yerlerine başvurmaları, fiilen çalıştırılmaları halinde de işverenlere her ay kuruma ödeyecekleri tüm primlerden mahsup edilmek üzere günlük 44.15 lira destek verilmesine ilişkin düzenlemede başvurular bu ayın başında başladı.

ÇALIŞANLARIN SOSYAL HAKLARINA KAVUŞABİLMESİ İÇİN

Çalışanların sosyal güvenlik haklarına kavuşabilmesi ve işverenin de söz konusu desteği alabilmesi için söz konusu başvuru sürecinde son 15 güne girildi.

"SİGORTASIZ ÇALIŞTIRILAN DÖNEME İLİŞKİN CEZA ÇIKARILMAYACAK"

ATO Başkanı Baran, koronavirüs salgını öncesi işini kaybedenlerin işe dönüşünün teşvik edilmesi ve sigortasız çalıştırılanların kayıt altına alınmasını hedefleyen düzenlemeye ilişkin değerlendirmede bulundu.

Düzenlemeye göre, sigortasız işçilerin 1 Ocak 2021'e kadar işverenine yazılı başvurduğu takdirde kayıt altına alınabileceğini belirten Baran, çalışanın sigortası başlatılmazsa da hakkını mahkemede arayabileceğini söyledi.

“DAVA KONUSU OLAMAYACAK"

Baran, "Diğer taraftan başvuruya olumlu cevap verip, işçiyi sigortalı çalıştırması halinde işverenler, sigorta prim teşvikinden faydalanabilecekler. Bu kişilerin istihdam edildiği gün başına 44.15 lira prim desteği sağlanacak. İşverene, bu kişileri sigortasız çalıştırdığı döneme ilişkin idari para cezası çıkartılmayacak. Bu döneme ilişkin işçinin sigorta primlerini ödemeleri istenmeyecek ve bunlar dava konusu olamayacak." dedi.

Baran, koronavirüs salgını nedeniyle alınan önlemler nedeniyle faaliyeti durdurulan ya da sınırlandırılan işletmelerde, tüm kesimler arasında en çok mağduriyet yaşayanların kayıt dışı çalışanlar olduğuna işaret ederek, "Devletimiz, çalışanlara yönelik 'kısa çalışma ödeneği' ve 'nakit ücret' destekleri sağlarken, kayıt dışı çalışanlar bu desteklerden yararlanamadı." diye konuştu.