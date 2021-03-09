Siirtli kadın girişimci devlet desteği ile başladığı bal üreticiliğinde 300 kovana sahip

Siirt’te devletten aldığı hibe desteğiyle bal üreticiliği önce 40 ovanla başlayan Şükriye Özbey, işlerini geliştirerek 300 kovana çıkardı.

Siirt’te devletten aldığı hibe desteğiyle işe başlayan Şükriye Özbey, ürettiği balı dünyaya satmayı hedefliyor.

Siirt merkezine bağlı Bayraktepe köyünde yaşayan Şükriye Özbey, kırsal kalkınma yatırımları genç çiftçi hibe desteği projesi çerçevesinde 2016 yılında Siirt Tarım ve Orman İl Müdürlüğünden hibe olarak aldığı 40 kovanı kısa sürede 200 kovana çıkarttı. Özbey, hedefinin ürettiği balda markalaşmak olduğunu söyledi.

"KADINLARIN ÜRETİCİ KONUMDA OLMASI MUTLU EDİYOR"

Özbey’i ziyaret eden Vali Yardımcısı Abdulhamit Karaca, bölgede arıcılık ve hayvancılık gibi alanlarda kadınların üretici konumda olmasının mutlu edici olduğunu söyledi.

“ÜRETTİĞİ BALLAR BÜYÜK TALEP GÖRÜYOR”

Şükriye Özbey'in herkese örnek biri olarak gösterilmesi gerektiğini belirten Siirt Tarım ve Orman İl Müdürü Ergün Demirhan, ürettiği balların büyük talep görmesi nedeniyle üretim kapasitesini artırarak kovan sayısını 300 civarına çıkardığını söyledi.

“AMACIM MARKALAŞMAK”

Devletten aldığı hibe desteğiyle arıcılık yaparak birçok kadına örnek olduğunu söyleyen bal üreticisi Şükriye Özbey, ürettiği balları markalaştırıp birçok ülkeye satmayı hedeflediğini söyledi. Özbey, “2016’da Siirt Tarım ve Orman Müdürlüğü’ne başvuru yaptım. Genç hibe desteği kazandım. 40 kovanla başladım şu an 300'e yakın kovanım var. Kendimi eğittim.

AİLEM DESTEKÇİ OLDU

Babam ve kardeşlerimle birlikte onlara da gösterdim, onlar da bana destekçi oldular. Arıcılığı seviyorum. Bu işimi seviyorum. Zevkle yapıyorum. Bana bu desteği veren devletimizden Allah razı olsun. Benim gibi kadınların bu işi yapmasını sadece arıcılık değil her işi yapmasını öneriyorum tarım üzerinden. Hedefim ürettiğim balı markalaştırıp tüm Türkiye’ye satmak. Şu an sadece çevreme satıyorum, 300 civarında kovandayım inşallah hedefime ulaşacağım.” dedi.