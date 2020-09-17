Ülke ekonomisine yılda 10 milyar lira gelir sağlayan Siirt fıstığında bu yıl rekoltenin yüksek olması, üreticiyi memnun etti.

Siirt’in Tillo ilçesi ile merkeze bağlı İkizbağlar köylerindeki üreticiler, fıstık toplama çalışmalarını büyük bir coşku ile sürdürüyor.

FISTIKLAR AĞAÇLARDAN TOPLANIP, FABRİKAYA YOLLANIYOR

Fıstık hasadı için sabahın erken saatlerinde serin havada arazilerine giden üreticiler, ağaçların altına örtü sererek hasada başlıyor. Toplanan fıstıklar kabuklarından ayrılması için fabrikalara gönderiliyor.

“SİİRT FISTIĞININ İL EKONOMİSİNE KATKISI BÜYÜK”

Siirt fıstık üreticisi olan Mahmut Balık, Siirt fıstığının il ve ülke ekonomisine büyük katkı sağladığını söyledi.

Siirt'te fıstık hasadı bereketli başladı VİDEO

“BU YIL REKOLTE YÜKSEK, FİYATLAR DÜŞEBİLİR”

Geçen yıla oranla bu yıl rekoltenin yüksek olduğunu belirten Balık, "Siirt fıstığında hasat zamanındayız. Fıstık toplamaya geldik, bu sene rekolte çok yüksek, her sene böyle olmasını dilerim mutluyuz. İnşallah iyi bir kazanç elde ederiz. Fıstıklar güzel bu sene. Şu an hasat bol çalışıyoruz, mutluyuz. Fıstık bu sene piyasada bol, bu nedenle fiyatı da düşük olacak." dedi.