Türkiye'nin dört bir yanında bulunan kendisine özgü tatlarından biri de Siirt'in bereketli topraklarında yetişen Zivzik narı. Üretici, bu sezon verimden ve kazançtan memnun olduğunu söyledi.

Siirt'in Şirvan ve Pervari ilçelerinde üretilen, sulu ve iri taneli meyvesiyle yurt dışından bile talep gören Zivzik narının rekoltesinin yüksek olması üreticilerin yüzünü güldürdü.

8 AY TAZELİĞİNİ KORUYOR

Üreticiler, Zivzik narının ülke ekonomisine yıllık 40 milyon lira gelir sağlayacağını belirtirken, narın doğal koşullarda 8 ay tazeliğini koruduğunu dile getirdi.

Siirt'te Zivzik narından 40 milyon lira gelir sağlandı ViDEO

YILDA 40 MİLYON LİRA GELİR SAĞLIYOR

Siirt’in ekonomisinde önemli bir yere sahip olan ve ülke ekonomisine yılda 40 milyon lira gelir sağlayan Zivzik narının 8 ay bozulmadan özelliğini muhafaza ettiğini ifade eden Şirvan İlçe Kaymakamı Recep Hasar, Zivzik narının rekoltesinin yüksek ve talebin de yoğun olması üreticilerin, fiyatının uygun olması ise tüketicilerin yüzünü güldürdüğünü söyledi.

SOĞUK HAVA DEPOSUNA GEREK YOK

Hasar, “Zivzik narı; Sarıdana, Dişlinar, Pirinçli, Kapılı, Taşlı bölgesinde yetiştirilen bir ürünümüz. Şirvan’daki tarım arazilerinin 4 bin dekarı nar bahçesi olarak kullanılmakta. Bu nar yaklaşık 8 ay boyunca muhafaza edilebiliyor. Bu muhafazayı soğuk hava deposunda yapmanıza gerek yok, kendi koşullarında doğal koşullarında bile bunu muhafaza etmek mümkün. Bu bölgede nar üretilen bölgelere gittiğimiz zaman nar hasadını yapan vatandaşlarımızın soğuk hava deposunda değil, kendi evinde kendi imkanlarıyla muhafaza etmesi mümkün.” dedi.

“DÖNÜM BAŞI 2 TON ELDE EDİLİYOR”

Verimin en yüksek olduğu dönemlerde dönümünden 2 ton civarında üretim gerçekleştirildiğini aktaran Kaymakam Hasar, sözlerine şöyle devam etti:

“Şu anda bizim bu bölgelerde verimin en yüksek olduğu dönemlerde bu bölgeden almış olduğumuz nar verimi 4 bin ile 5 bin ton arasında değişiyor. Narın tüketiciye sunulması bunun nar suyu, meyve suyu ve nar ekşisi olarak kullanılması mümkün. Bu konuda ticari faaliyet gösteren işletmeler, bölge halkı ve üreticiler ile diyalog halinde. Malın piyasaya sunulmasında da herhangi bir sorun olmuyor. Zivzik narı Şirvan’nın en önemli en değerli tarımsal ürünlerinden birisidir. Mutlaka herkesin tatması en azından bir bardak nar suyunun içmesi gerektiği kanaatindeyiz. Tüm vatandaşlarımızı nar suyu içmeye Şirvan’a bekliyoruz.”