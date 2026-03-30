Şimşek ve Karahan, yatırımcılarla görüşmek için Londra'ya gidiyor

Hazine Bakanı Mehmet Şimşek ve TCMB Başkanı Fatih Karahan'ın Londra ziyareti, Türkiye ekonomisinin yatırımcılara tanıtılması ve yatırım fırsatlarının sunulması için önemli bir adım olacak.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, uluslararası toplantılar nedeni ile yurt dışına çıktığında yatırımcılarla da bir araya gelerek, onlara Türkiye ekonomisinin ve yatırım fırsatlarını anlatıyor.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'e bu kez Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan eşlik edecek ve birlikte bu hafta Londra’da yatırımcılarla bir araya gelecek.
Bankacılık sektörü kaynaklarının Reuters’e verdiği bilgiye göre, Bakan Şimşek ile TCMB Başkanı Karahan, Londra’da yatırımcılarla geniş katılımlı toplantılar ve bire bir görüşmeler gerçekleştirecek.
PİYASALAR VE EKONOMİK GÖRÜNÜM GÜNDEME GETİRİLECEK
Bu temaslar kapsamında piyasalar ve ekonomik görünüm üzerine görüş alışverişinde bulunmaları bekleniyor.
Kaynak: REUTERS