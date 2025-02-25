Singapurlu banka 4 bin çalışanı işten çıkartıp, işlemleri yapay zekayla yürütecek

AA

Yapay zeka, kritik sektörlerde çalışanların yerini almaya devam ediyor.

Singapur'un en büyük bankalarından DBS, gelecek 3 yıl içinde farklı pozisyonlardaki yaklaşık 4 bin sözleşmeli çalışanı işten çıkararak bu görevlerde yapay zekadan yararlanmayı planladığını açıkladı.

Yerel basındaki haberlere göre, DBS Bank Yönetim Kurulu Başkanı Piyush Gupta, Hindistan'ın Mumbai kentinde düzenlenen konferansta yapay zekanın bankacılık sektöründeki etkileri üzerine değerlendirmelerde bulundu.

"YAPAY ZEKA, İNSANLARIN ÜSTLENECEĞİ İŞTEN DAHA FAZLASINI YAPABİLİR"

Yapay zekanın insanların yaptığı işleri daha fazla üstlenmesini beklediğini ifade eden Gupta, "Güncel tahminime göre, gelecek 3 yıl içinde iş gücümüzü yaklaşık 4 bin kişi ya da yüzde 10 azaltacağız." ifadesini kullandı.

BANKA 41 BİN KİŞİYE İSTİHDAM SAĞLIYOR

Yaklaşık 41 bin kişiye istihdam sağlayan DBS Bank bünyesinde 8 ila 9 bin sözleşmeli çalışan bulunuyor.

SÖZLEŞMELİ ÇALIŞANLARIN İŞİNE SON VERİLECEK

Gupta, işten çıkarmaların sözleşmeli çalışanlardan oluşacağını, buna karşılık yapay zeka ile bağlantılı yaklaşık 1.000 yeni pozisyon açmayı planladıklarını vurguladı.

Söz konusu işten çıkarmaların hangi pozisyonları etkileyeceği hakkında detaylı bilgi verilmedi.



