Sınır ötesi e-ticarette 330 milyon kişiye ulaştı

Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı'nın çalışmasına göre, 2016-2018'de tüm dünyada sınır ötesi B2C alışveriş yapan kişi sayısı 130 milyon kişi artarak 330 milyon kişiye ulaşmış durumda.

İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği (İDDMİB) ve Ev ve Mutfak Eşyaları Sanayicileri ve İhracatçıları Derneği (EVSİD) desteğiyle Yerliara tarafından hazırlanan raporda görüşlerine yer verilen Dr. Arzu Aydın, her ne kadar çalışmalarda sınır ötesi e-ticaret hacmiyle ilgili rakamlar arasında farklılıklar olsa da ortaya konulan rakamların e-ticaretin her büyüklükte işletme için çok önemli fırsatlar barındırdığını belirtti.

B2C ALIŞVERİŞ YAPAN KİŞİ SAYISI 130 MİLYON KİŞİ ARTARAK 330 MİLYON KİŞİYE ULAŞTI

Aydın, şunları kaydetti: "Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı'nın çalışmasında 2016-2018 yılları arasında, 2 yılda tüm dünyada sınır ötesi doğrudan tüketiciye (B2C) alışveriş yapan kişi sayısının toplamda 130 milyon kişi artarak 330 milyon kişiye ulaştığı görülmektedir. Bu rakamın büyüklüğü 2019 yılında Türkiye'de internetten alışveriş yapan 39 milyon 300 bin kişiyle karşılaştırıldığında daha net anlaşılmaktadır. Sınır ötesi ticaretin önemini küresel çapta gerçekleştirilen anket çalışmaları da doğrulamaktadır. Visa firmasının 2019 yılında Avustralya, Kanada, Çin/Hong Kong, Fransa, Almanya, Meksika, Singapur, İspanya, Birleşik Krallık ve ABD'nin aralarında bulunduğu 10 büyük pazarda yaklaşık 1.000 üst düzey yönetici ile gerçekleştirilmiş Küresel Satıcılar E-Ticaret çalışmasında katılımcıların yüzde 87'si online satışların şirketlerin yeni pazarlara girme konusundaki en büyük fırsatlarından biri olduğuna inandıklarını belirtmiştir.

KÜRESEL SATICILAR, ONLINE SATIŞLARI YENİ PAZARLAR İÇİN FIRSAT OLARAK GÖRÜYOR

1.000 üst düzey yönetici ile gerçekleştirilmiş Küresel Satıcılar e-ticaret çalışmasında katılımcıların yüzde 87'si online satışların şirketlerin yeni pazarlara girme konusundaki en büyük fırsatlarından biri olduğuna inandıklarını belirtmiştir."

"FİRMALAR ARASI E-TİCARET GİDEREK ÖNEM KAZANDI"

İDDMİB Başkanı Tahsin Öztiryaki de e-ticaretin sektörün dışında kalamayacağı bir trend olduğunu belirterek, son tüketiciye hitap eden ürünlerde e-ticaretin belirli bir pay elde ettiğini, bu payın yıldan yıla artacağını kaydetti.

Firmalar arası (B2B) e-ticaretin de giderek önem kazandığını aktaran Öztiryaki, "Bu noktada İDDMİB olarak önemli sanal girişimlere öncülük ediyoruz. 2020 yılında 15 ülkede 140 Türk firması ve 632 yabancı firmanın katılımı ile 1.300'den fazla ikili görüşme gerçekleştirdik." ifadelerini kullandı.

EVSİD Başkanı Burak Önder ise "Öncelikle e-ihracatta da geleneksel ihracatta olduğu gibi ana stratejimizi belirlememiz gerekiyor. Bunu yaparken güçlü ve zayıf yanlarımızı doğru değerlendirmemiz çok önemli. Üretim gücümüzün yanında lojistik, pazarlama, müşteri yönetimi ve bilişim teknolojileri konularında yetkinliklerimizi iyi analiz etmeliyiz." değerlendirmesinde bulundu.