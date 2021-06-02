Sinop, Erfelek’te salep yetiştiriciliğine başlandı

Endemik bir bitki türü olduğu için doğadan toplanması yasak olan salep orkidesi izin verilmesi ile Sinop’un Erfelek ilçesinde de yetiştirilmeye başladı.

Sinop’un Erfelek ilçesi, tarımda ekonomik değeri yüksek olan bir ürünle tanıştı. İlçede doğal olarak yetişen endemik bitki salep orkidesinin İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinasyonunda yetiştiriciliğine de başlandı.

Yumrularının toz haline getirilerek içecek, dondurma, pastacılık ve kimya sektörlerinde kullanıldığı salebin ilk etapta 50’şer metrekareden 2 yetiştirici ile 100 metrekare alanda dikimi yapıldı. Gelecek yıl alınacak ürün için geri sayım başladı.

"ERFELEK’TE DOĞAL OLARAK YETİŞEN 8 ÇEŞİT ORKİDE ÇEŞİDİ VAR"

Tarlasındaki dikimi tamamlayan Emekli Öğretmen Mehmet Ali Yiğit, “Emekliliğimin tadını bu şekilde bahçelerde hobi uygulamaları yaparak gerçekleştirmeye çalışıyorum. Erfelek’te salebin doğal yollarla çok zengin bir yetiştiriciliği var. Bizim kırlarımızda kendiliğinden yetişiyor. Yanılmıyorsam Erfelek’te doğal olarak yetişen 8 çeşit orkide yani salep çeşidi var. Ben de buna merak salmıştım zaten. Bunu nasıl yaparım da, bu işin resmi yollardan üretimini yapabilirim diye araştırma içerisindeydim. Bu sene de ilçemizde bize böyle bir şans doğdu. Ve dolayısıyla İlçe Tarım Müdürlüğü’ne kaydımızı yaparak salebimizi aldık. Bugün itibarıyla da yerlerine diktik.” dedi.

“İŞÇİLİĞİ BAKIMI ÇOK KOLAY BİR ÜRÜN”

Salep yetiştiriciliğini anlatan Yiğit, “Yetiştirmesi çok basit olan bir ürün aslında. Sadece bahar aylarında mart, nisan sonları diyelim bunun hasat dönemi. Ve de ekim dönemi. Bu mevsimde ekiyorsunuz bundan sonra yapacağınız çok fazla bir şey yok. Bir dahaki seneye kadar bekliyorsunuz. Bir dahaki sene çıkan ürünleri topluyorsunuz. Akabinde hemen yeniden ekiyorsunuz. Yani işçiliği, bakımı çok kolay bir ürün. İlçe Tarım Müdürlüğü bu yıl 50 metrekarelik alana ekilmek üzere 2 kişiye tahsiste bulundu. Diğer üreticiyle birlikte toplamda 100 metrekare alanda bu başlamış oldu.” diye konuştu.

Sinop, Erfelek’te salep yetiştiriciliğine başlandı VİDEO