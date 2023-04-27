Sinop’ta erikler 70 liradan tezgaha çıktı Ağaçlardan toplandığında kilosu 150 lira olan erik, bir hafta sonra yarı yarıya ucuzladı. Üreticiler eriğin kilosunun 30-40 liraya kadar düşeceğini savunuyor.

İHA

Sinop’ta bahar ve yaz aylarının vazgeçilmezi olan erik, bir hafta önce tezgahlarda 150 TL’ye satılırken şimdi ise 70 TL’den satışa sunuluyor.

Yokluğunda eriği özleyen veya pahalı olduğu için alamayan vatandaşlar ise tadımlık alıp evine götürüyor.

Yaz aylarının yaklaşmasıyla birçok yaz meyvesi pazarda yerini alırken, erik de tezgahlarda alıcılarını bekliyor.

Bir hafta öncesine kadar kilosu 150 TL olan erik, şimdi 70 TL satılıyor. Pazar esnafı, ürünün çoğalmasıyla kilosunun 30-40 TL’ye düşeceğini belirtti.

"En fazla düşeceği fiyat 30-40 TL"

Sinop’ta tezgahta meyve satıcısı Ahmet Göktepe, eriğin fiyatının geleceği yeri şöyle aktardı:

Bir hafta önce 150’ydi, 3 gün önce 100’e düştü. Şimdi 70’e düştü, pazar fiyatı da aynı. En fazla düşeceği fiyat 30-40 TL olur, o da taban fiyatı olur; aynı çilek gibi. Vatandaşlar alıyorlar. 10-20 liralık alan var. 1-2 kilo alan var. Genelde insanlar tadımlık alıyor, çocuklarını mutlu ediyorlar.

Eriği özleyenler alıyor

Kendisinin ve çocuklarının eriği özlediğini söyleyen Sinan Yalçın, “2 kilo erik aldım, tadı güzel. Fiyatlar uygun, bu mevsimde normal şu an. Çocuklara aldım, özledim eriği tabi erik yenmez mi?” şeklinde konuştu.

"Mevsimine göre fiyatı uygun"

Mevsimine göre fiyatının uygun olduğunu dile getiren Emre Saatçi, “Bence gayet uygun şu an, ilk çıkmasına göre gayet iyi. Evime götüreceğim, ailemle yiyeceğim.” diye konuştu.