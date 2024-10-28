AA

Balıkçılar, 1 Eylül'de başlayan av sezonunda bol miktarda yapılan palamut avcılığıyla bereketli bir sezon başlangıcı yaptı.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre denizlerde son 10 yılda avcılığı en fazla yapılan balık türleri arasında ilk sırada yer alan hamsi bu sezon ağlara nadir takılıyor.

Hamsinin ağlara az takılması da sezonun geri kalanı için balıkçıları endişelendiriyor

Hamsi avcılığının kasım ayının ilk haftasında başlaması bekleniyordu.

"PALAMUT ÇOKSA HAMSİ AZ OLUR"

Sinop Merkez Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Namık Ünlü, bilimsel veri olmasa da palamudun bol olduğu sezonlarda hamsi avcılığında düşüş yaşandığının bir gerçek olduğunu söyledi.

Geçmiş yıllarda da buna benzer durumlarla karşı karşıya kaldıklarını belirten Ünlü, şu an için denizlerde bu sezon hamsinin bol olacağına yönelik bir emare bulunmadığını ifade etti.

PALAMUDUN GÖÇ YOLCULUĞU BAŞLADI

Ünlü, ağlara takılmaya devam etse de palamudun artık okyanuslara olan göç yolculuğunun başladığına dikkati çekerek, "Şu anda palamudun göçü başladı. Bakıyorsunuz Karadeniz'de avcılığı bıçak gibi birdenbire kesiliyor. Balığın içgüdüsel olarak buradan Marmara'ya, oradan Çanakkale'ye, sonra da Cebelitarık'tan okyanusa kendisini atması gerekiyor çünkü ekosistemin devam etmesi için doğa kanunu bu şekilde." değerlendirmesinde bulundu.

PALAMUT AZALACAK

Bundaki sonraki süreçte palamudun ağlara bol miktarlarda takılmasını beklemediklerini anlatan Ünlü, umutlarını bağladıkları hamsinin de kendisini henüz göstermediğini dile getirdi.

"BİZİM TUTACAĞIMIZ BALIĞI PALAMUT TUTTU VE YEDİ"

Denizde henüz hamsinin bol olacağına yönelik emareler bulunmadığını yineleyen Ünlü, şöyle konuştu: