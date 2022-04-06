Sinop’ta yakalanan dev kefal balığı ilgi gördü

Balık tezgahlarında nadir görülen 3 kiloluk dev kefal balığı, balıkçı İbrahim Gündoğdu'nun tezgahını süsledi.

Sinop’ta balıkçılar tarafından yakalanan dev kefal balığı ilgi gördü. 3 kilo ağırlığındaki kefal balığı iriliğiyle görenleri şaşırttı.

Balığın adı: Tokmak kafa

Balıkçı İbrahim Gündoğdu, "Bu kefal balığının büyüğü, buna 'tokmak kafa’ derler. Çok lezzetli bir balıktır. İki balık toplam 6 kilogram ağırlığında.

Bir balık 300 lira

Balıkların kilosunu 100 liradan satışa sunduk." dedi.

"İlk kez bu kadar büyük kefal görüyoruz"

Balığı gören vatandaşlar ise, yaşadıkları şaşkınlığı "İlk kez bu kadar büyük kefal balığı görüyoruz. Oldukça şaşırtıcı." şeklinde ifade etti.