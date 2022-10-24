Sinop'ta zargana balığının kilosu 60 liradan satılıyor

Karadeniz’de en beğenilen balıklar arasında yer alan zargana denizde görülmeye ve avlanarak tezgahlara gelmeye başladı.

1 Eylül'den itibaren balık avlama devam ederken, Karadeniz'in en çok tüketilen balıkları arasında olan zargana avı yeni başladı.

Şu anda tezgahlara az gelen bağlığın kilosu Sinop'ta 60 liradan satılıyor.

"Zargana sonbaharda meydana çıkıyor"

Bu balığın sonbahar mevsiminde ortaya çıktığını belirten balıkçı İbrahim Coşkunarslan, “Zargana çok meşhur bir balıktır, bu aylarda çıkmaya başlar. Genelde az yakalanır fakat herkesin yılda en az 2 defa yemesi lazım. Çok fosforlu olmasından kaynaklı gözlere çok faydalı bir balık türüdür. Ayrıca kemik sağlığına da katkısı olacaktır. En çok fosfor içeren balıklardan biridir. Hem ızgara hem de tavada yenebilir ama buğulaması daha güzel olur. Izgarada da fazla pişmeden sulu şekilde yenmesini tavsiye ederiz.” diye konuştu.





Zargana'nın faydası saymakla bitmiyor

İHA'nın haberine göre, fosforlu oluşuyla bilinen zargana balığının, kemik sağlığı açısından yılda iki defa tüketilmesinin faydalı olduğuna inanılıyor. İçinde barındırdığı yüksek fosforun kendisine ayrı bir lezzet kattığı düşünülürken, özellikle kemik sağlığına da faydalı olduğuna inanılıyor. Ayrıca istavrit ve çinekop gibi diğer tür balıkların avlanmasında yem olarak da kullanılabiliyor.





