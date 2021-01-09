Sinop'un Gerze ilçesinde tersane, tekne imal ve çekek yeri tahsisi

Sinop'un Gerze ilçesinde, mülkiyeti Hazineye ait yaklaşık 58 bin metrekare yüzölçümlü taşınmazın, tersane, tekne imal ve çekek yeri alanı olarak tahsis edilmesine karar verildi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Tersaneler ve Kıyı Yapıları Genel Müdürlüğü'nün Resmi Gazete'de yayınlanan ilanına göre, yatırımcılar, söz konusu alan üzerine tahsis amacına uygun nitelikte tesis kurabilecek.

YER TESLİMİNDEN SONRA 1 YIL İÇİNDE RUHSAT ALINMALI

İlgili mevzuata göre tahsis işlemi gerçekleştirilecek yatırımcı, yerin tesliminden itibaren 1 yıl içinde ruhsat alarak inşaata başlayacak, daha sonra planına uygun olarak 2 yıl içinde uygun görülen yatırımlarının tamamını bitirecek.

SÜRE 1 YIL DAHA UZATILABİLİR

Bu süreler, mücbir sebeplerin varlığı halinde 1 yıla kadar uzatılabilecek.

30 YIL KULLANMA İZNİ

Üzerine ihale kalan ve ihalesi onaylanan yatırımcı lehine Hazine taşınmazları üzerinde tesis yapılması amacıyla 30 yıla kadar irtifak hakkı veya kullanma izni verilecek.

BAŞVURULAR KAPALI ZARF USULU İLE

Konuya ilişkin başvurular, yatırımın maliyet hesabı, planlanan finansman kaynağı, istihdam durumunu gösterir detaylı liste, yıllık yapılacak tekne adedi, üretilecek en büyük tekne boyu gibi gerekli bilgi ve belgelerle 30 gün içinde kapalı zarf usulüyle Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına yapılacak.

Müracaat süresinin bitiminin ardından, Bakanlıkça oluşturulan komisyon tarafından başvuruların değerlendirilmesi sonrasında, uygun görülen yatırımcının tahsis işlemleri sonuçlandırılacak.