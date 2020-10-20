Şirketler salgın döneminde çevrim içi eğitime yöneldi

Koronavirüs sürecinde şirketler, kendi ihtiyaçlarına yönelik çevrim içi özel eğitimler almaya vakit ayırdı. Bu süreç bir anlamda kurumsal yönetim yapısının yaygınlaşmasına hizmet etti.

Koronavirüs salgınında, yeni iş modellerine geçilmesi, özellikle uzaktan çalışma modelinin yaygınlaşması ile birlikte kişi ve kurumlar eğitime daha fazla vakit ayırma imkanı buldu.

Şirketler, kurumsal yönetim alanındaki ihtiyaçlarını daha net bir şekilde görürken, profesyoneller de mesleki gelişimlerine katkı sunmaya odaklandı.

Bu anlamda faaliyetleri olan kurumlardan Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği'nin (TKYD) kurumsal yönetimin benimsenmesi, iyi uygulamaların hayata geçirilmesi ve geniş kitlelere ulaşması amacıyla düzenlediği eğitimler salgın döneminde hız kazandı.

“OLASI KRİZLERE DAYANIKLILIK SAĞLAYAN EĞİTİMLERİN YARARI TÜM ÜLKE İÇİN”

Açıklamada görüşlerine yer verilen TKYD Başkanı Feyyaz Ünal, kurumsal yönetim yapısının sağlam temellere oturmasının sadece tek tek şirketlere değil tüm Türkiye'ye fayda sağlayacağını belirterek, şunları kaydetti:

"Düzgün ve kurallı bir yönetim yapısı, yatırımcıların duyduğu güveni, yatırım girişlerini, şirketlerin ve sermaye piyasalarının rekabet gücünü artırıyor. Diğer yandan olası sarsıntılara ve krizlere karşı da dayanıklılık sağlıyor. Biz de bu sürece katkı sunmak adına, salgın döneminde de eğitimlerimize kesintisiz olarak devam ediyoruz. TKYD olarak gerek şirketlerin ihtiyaçlarına yönelik oluşturduğumuz özel eğitimler gerekse her ay düzenlediğimiz çevrim içi eğitimler ile kurumsal yönetimin yaygınlaşmasına katkı sunuyoruz."