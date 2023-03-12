Sismik izolatör ve kauçuk kolon üretimi desteklenecek Kahramanmaraş merkezli depremin ardından yapılandaki güçlendirmelerde önemli rol oynayan yapı uygulamaları devletçe desteklenmeye başlandı.

Sismik izolatör ve kauçuktan taşıyıcı kolon üretimi konusu Kahramanmaraş depreminin ardından hayatımıza daha çok girdi.

Daha çok yapıda görülmesi istenen bu sistemleri üretenlere de destekler verilmesi kararı alındı.

Teşvik arttı

Sismik izolatör ve kauçuk kolon üretimine yönelik yatırımlar 5 ve 6. bölge yatırım teşvikleriyle desteklenecek.

Resmi Gazete'de yayınlandı

Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar, Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, vulkanize edilmiş kauçuktan taşıyıcı kolonlar ve transmisyon kolonları üretimine yönelik yatırımlar (depremde hasar önleyici sismik izolasyon cihazı, epoksi kaplı öngerme halatı ve benzeri)" 5. bölge desteklerinden faydalanabilecek. Bu yatırımlar, 6. bölgede yer almaları halinde bulunduğu bölge desteklerine tabi olacak.

Elektrik enerjisi üretimine yönelik yatırımlara yatırım yeri tahsisi yok

Resmi Gazete'de yayınlanan yatırımla ilgili diğer kararlara göre ise elektrik enerjisi üretimine yönelik yatırımlara yatırım yeri tahsis edilmeyecek.

Daha önce söz konusu yatırım konuları bulunduğu bölgede uygulanan bölgesel desteklerden yararlanabiliyordu.

Genel teşvik uygulamaları kapsamında düzenlenen elektrik enerjisi üretimine yönelik yatırımlara ilave olarak "bölgesel teşvik uygulamaları kapsamında desteklenen lisanssız güneş ve rüzgar enerjisinden elektrik enerjisi üretimine yönelik yatırımların" tamamlama vizesi, firmanın teşvik belgesine konu yatırıma ilişkin ilgili kurum tarafından düzenlenen geçici kabul belgesinin tasdikli sureti ile asgari sabit yatırım tutarının sağlandığına ilişkin tebliğle belirlenen yeminli mali müşavir raporunu Bakanlığa ibraz etmesi halinde yapılmış sayılacak.

Deprem bölgesindeki yatırımlar için düzenlenen yatırım teşvik belgelerinin süresi 3 yıl uzatıldı

6 Şubat'tan önce müracaat edilen ve bu tarih itibarıyla süresi devam eden Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa illeri ile Sivas'ın Gürün ilçesinde yapılmakta olan yatırımlar için düzenlenen yatırım teşvik belgelerinin süresi herhangi bir talep alınmaksızın 3 yıl uzatılmış sayılacak.