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    Sisteme kayıtlı yetiştiriciler 'arılı kovan desteğinden faydalanacak

    Arıcılık Kayıt Sistemi'nde (AKS) yer alan tüm arıcıların, "arılı kovan desteklemesi"nden faydalanacağı belirtildi.
    • AA
    • 31.12.2020 - 14:28
    • Güncelleme : 31.12.2020 - 14:53
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    Sisteme kayıtlı yetiştiriciler 'arılı kovan desteğinden faydalanacak

    Tarım ve Orman Bakanlığı'nın Hayvancılık Desteklemeleri Uygulama Tebliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ'i, Resmi Gazete'de yayınlandı.Tebliğ, 1 Ocak 2021'den itibaren geçerli olacak.

    2020 yılında yaşanan koronavirüs salgını nedeniyle süt içerik analizinde gecikme yaşayan üreticilerin mağduriyete uğramaması için, süt içerik analizi yaptırma tarih aralığı 1 Şubat 2020-15 Mart 2021 olarak değiştirildi.

    KORONAVİRÜS SALGINININ ETKİLERİNİ AZALTMAK İÇİN

    Ayrıca salgın döneminde küçük ölçekli arıcılık işletmelerinin yaşadıkları olumsuzlukları en aza indirmek adına AKS'ye kayıtlı tüm arıcılar "arılı kovan desteklemesi"nden faydalandırılacak.

    Sisteme kayıtlı yetiştiriciler arılı kovan desteğinden faydalanacak #1

    BAŞVURULAR İL VE İLÇE MÜDÜRLÜKLERİNE

    Arılı kovan destekleme ve arıcıların damızlık ana arı destekleme başvuruları, 10 iş günü içinde Tarım ve Orman Bakanlığı il veya ilçe müdürlüklerine yapılacak.

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