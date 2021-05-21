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- Sivasspor ve Bitexen arasında teknoloji iş birliği
Sivasspor ve Bitexen arasında teknoloji iş birliği
- Haber Merkezi
- 21.05.2021 - 16:54
- Güncelleme : 21.05.2021 - 17:19
Vizyoner atılımları, geliştirdiği inovatif teknolojilerle adından sıkça söz ettiren ve Türkiye’de FinTek sektöründe zirveyi hedefleyen Bitexen Teknoloji ile Süper Lig’in önemli takımlarından Sivasspor arasında bir teknoloji iş birliği imzalandı.
Sivaslıları ve Sivasspor taraftarlarını kripto parayla tanıştırmayı hedefleyen Bitexen Teknoloji, Sivasspor için oluşturacağı uygulamayla da çeşitli avantajlar sunmayı hedefliyor.
BİTEXEN TEKNOLOJİ A.Ş. HAKKINDA
2018 yılında İTÜ ARI Teknokent Teknoloji Geliştirme Bölgesi’nde kurulan Bitexen Teknoloji A.Ş., geliştirdiği yenilikçi teknolojilerle, Türkiye’de fintek sektörünün öncü şirketleri arasında yer alıyor.
Türkiye’nin ilk yerli Coin’i olan EXEN Coin’i sektöre sunan şirket, Türkiye’nin en geniş ürün çeşitliliği ve işlem imkânı sunan Dijital Varlık Alım Satım Platformu Bitexen ile kullanıcılarına hizmet veriyor.