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Sivasspor ve Bitexen arasında teknoloji iş birliği

Sivasspor ve Bitexen arasında teknoloji iş birliği

Bitexen Teknoloji A.Ş., Sivasspor ile bir teknoloji iş birliğine imza attı. Bu anlaşmaya göre, Bitexen Teknoloji tarafından, Sivasspor’a ait bir mobil uygulama ve kripto para oluşturulacak.