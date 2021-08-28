Geleneksel el sanatlarıyla ilgili mesleklere gençlerin ilgisi azaldı. Bu da Sivas'ta kalaycılığın son temsilcilerinden Hacı Korkmaz gibi ustaların mesleği devredeceği kişi bulamamasına neden oluyor.

Kalaycılık el becerisi, sabır, dikkat isteyen emek yoğun bir meslek. Geçmişi çok eskilere dayanan ve geleneksel hale gelmiş bu mesleğin temsilcileri artık yok denecek kadar azaldı.

KALAYCILIK TEKNOLOJİYE YENİLDİ

Teknolojinin üretimi kolaylaştırması, gençlerin kendilerine el sanatlarını meslek olarak kabul etmemesi kalaycılığı çağın gerisine itti.

HACI KORKMAZ, 61 YILDIR AYNI MESLEĞİ YAPIYOR

Kalaycılığın son temsilcilerinden 71 yaşındaki 5 çocuk babası Hacı Korkmaz, 61 yıldır aşkla yaptığı mesleğini sürdürüyor.

ÇIRAK BULMAKTA GÜÇLÜK ÇEKİYOR

10 yaşında çırak olarak işe girdiği mesleğinde 61 yılı dolduran Korkmaz, iş yerine çırak bulmakta güçlük çekiyor. Korkmaz, kalaycılık mesleğinde 50 senedir çırağın olmadığını söyledi.

MESLEĞİ YAPAN 150 KİŞİDEN 3 KİŞİ KALDIK

Küçük yaşta bu işe başladığını anlatan Hacı Korkmaz, “Bu mesleği yapan 3 kişi kaldık. Eskiden burada 150 tane kalaycı dükkanı varmış anlatılanlara göre, şimdi herkes bıraktı 3 tane adam kaldı burada. Arkadaşım orada siliyor düzeltiyor, ben bu ocakta kalaylıyorum. Ondan sonra müşteriye veriyorum. Kalay yaparken kullandığımız malzemelerden biri kalay, biri nişadır, bir diğeri ise pamuk. Bu ocakta kullandığım malzemeler bu yani. Eskiden mesela levha olurdu çekiçle düzeltir yapardık, pres gelirdi. Tokat’tan onu yapardık kazan, leğen gibi şeyleri.

ÇIRAKLIK SORUNU 50 YILDIR DEVAM EDİYOR

Bu meslekte çırak aşağı yukarı 50 senedir yok, çünkü bu mesleğe gelmez. Onun için de çırak bulamıyoruz, o yüzden meslek bitiyor. Öncekiler bırakıyor ama yetişen olmuyor, yetişen olsa onlar devam eder ama yetişen de yok. Bu meslek 3 kişinin elinde kaldı.

Sivas’ta kalaycılığın son temsilcileri mesleği devredecek çırak bulamıyor VİDEO

MESLEK BİLEK GÜCÜ İSTİYOR

Bu meslek zor, o bakırı yaparken bilek gücüyle yapılıyor, ocağa geçtiğinde bilek gücüyle kalaylıyorsun bunları.

ÇALIŞMA ORTAMININ ISISI HEP YÜKSEK

Bunlar zor meslek, mesela devamlı ocakta terlersin. Ocağın derecesi belli olmaz, dışarının sıcaklığına bağlı mesela kışın serin olur ocak. Şu an yaz olduğu için sıcak ama kış mevsiminde serin olur. Biz bu dükkanda 10 senedir çalışıyoruz.” diye konuştu.

“BİTMEK ÜZERE OLAN BİR MESLEK”

Baba mesleği de kalaycılık olan ve uzun yıllardır Hacı Korkmaz ile birlikte çalışan Yunis Şevran, “Bu mesleğe ben ortaokulu bitirince liseye gitmedim, babam bakırcı, kalaycıydı, böyle babamın yanında çalışmaya başladım. Askere gitmeden önce bir yere gittim çalıştım bir buçuk sene kadar, geri geldim. Askerden geldikten sonra başka bir iş bulamadım, babamın yanında çalışmaya devam ettim. Babam öldükten sonra babamın arkadaşı vardı onunla beraber çalıştım, o da yaşlanıp bıraktıktan sonra Hacı ustamla kendi dükkanımızda çalışmaya başladık.

MESLEKTE BEN, HACI USTA VE OĞLU ADEM KALDIK

Çırak yetişmiyor bu meslekte. Bir Hacı usta kaldı, ben kaldım, bir de Mehmet ustanın oğlu var Adem. O da hasta olduğu için çalışamıyor. Bitti, bitmek üzere olan bir meslek” şeklinde konuştu.