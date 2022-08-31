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    Sivas’ta TMO, hububat alım süresini uzattı

    Sivas’ta Toprak Mahsulleri Ofisi’nin 1 Eylül olarak belirlediği hububat alım süresi 21 Eylül’e uzatıldı.
    • 31.08.2022 - 17:52
    • Güncelleme : 31.08.2022 - 17:56
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    Sivas’ta TMO, hububat alım süresini uzattı

    Sivas Ziraat Odası Başkanı Hacı Çetindağ; Sivas’ta Toprak Mahsulleri Ofisi’nin (TMO) 1 Eylül olarak belirlediği hububat alım süresinin 21 Eylül’e uzatıldığını belirtti.

    Çiftçiye müjde verildi

    Çetindağ; girişimleri neticesinde Toprak Mahsulleri Ofisi’nin, Sivas’ta 1 Eylül olarak belirlediği hububat alım süresini 21 Eylül’e uzattığını müjdeledi.

    Ton başına arpada 500 lira destek verilecek

    Sivaslı çiftçilerin paniğe kapılmamasını isteyen Çetindağ; 21 Eylül’e kadar ton başına arpada 500 lira, buğdayda bin lira desteğin verilerek alımların devam edeceğini kaydetti.

    TMO

    “Sivas’ta 21 Eylül’e kadar buğday alımı yapılacak”

    İHA'nın haberine göre Çetindağ, “Biliyorsunuz TMO’nun çiftçimizden aldığı buğdaylar için desteklemeler 31 Ağustos itibariyle sondu. Alım devam edecekti ama destekler verilmeyecekti. 3 gündür Ankara’da yaptığımız görüşmeler neticesinde önemli ziyaretlerde bulunarak çiftçilerimizin bu sıkıntısını ilettik. Girişimlerimizle beraber Sivas’ta 21 Eylül’e kadar buğday alımı yapılacak, destekler de verilecek.

    TMO

    Alım merkezleri açılacak

    Buğdayların tamamı çiftçimizden alınacak. Alım merkezleri açılacak. Çiftçimizin mağdur edilmemesi için çalışılacak. Bu sadece Sivas için yapılan bir durum. 21 Eylül’e kadar Sivas’ta çiftçimizin elinde buğday ve arpa kalmayacak. Tritikale, yulaf, çavdar gibi ürünler 21 Eylül’den sonra da bitene kadar çiftçimizin elinden alınacak. Bu Sivas için önemli bir şey. Çünkü Sivas’ta TMO’nun alım gücü yetmiyordu.” dedi.


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